Cómo comprar Bitcoins en Argentina

En ese contexto, este lunes la criptomoneda líder, el Bitcoin , alcanzó un nuevo All Time Hight (ATH), es decir, su punto más alto en la historia tras alcanzar los u$s71.600.

¿Es seguro operar con criptomonedas?

Muchos de nosotros ya usamos dinero digital sin darnos cuenta. Cuando hacemos una transacción, una compra con la tarjeta de crédito o débito, lo estamos haciendo. A diferencia de estos casos no existe una empresa intermediaria: por ejemplo, un banco, Mercado Pago, PayPal, u otros ejemplos. Aquí el dinero se mueve de persona a persona. Es validado por los mineros, es validado por los nodos. Cuando tiene seis validaciones se dice que la transacción está absolutamente confirmada. La blockchain es de acceso público. Cada transacción tiene una dirección. No es anónimo el sistema, pero tampoco revela datos personales.

bitcoin-criptomonedas freepik.es

¿Cómo operar criptomonedas?

La mejor forma de utilizarlos es a través de una billetera digital. Algunas de ellas vienen en versión sofware. Las billeteras pueden ser utilizadas en tu dispositivo móvil o algunas en tu computadora personal. Se recomienda tener dos aplicaciones distintas y no las mismas (una en el teléfono y otra en la PC). Como la blockchain almacena las direcciones las cuales pueden ser registradas para cada transacción, se usa una dirección y después esta se desecha.

Las billeteras usan 12 o 24 palabras para recuperarlas y acceder a los bitcoins. Estas palabras son claves. En caso de perderlas es imposible recuperar su contenido. Las billeteras se pueden usar y luego borrar la aplicación, pero siempre se necesitarán las palabras al volver a instalar la aplicación. Como dijimos anteriormente se utiliza código QR para las transferencias y una vez que se completan seis validaciones la transacción está 100% confirmada. A la hora de poseer una billetera recomendamos leer sobre la seguridad que poseen.

También existen billeteras harware. Estos son aparatitos que se compran en el mercado y que interiormente guardan las 12 o 24 palabras, las que nunca llegan a la red. Se conecta a la PC para hacer las transferencias, pero las contraseñas quedan protegidas. Algunas de ellas son Trezor, Ledger Nano S, KeepKey. Ahora uno se preguntará, ¿y si no conozco a nadie a quien comprarle o venderle un bitcoin?

¿Cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas?

En Argentina existen muchas páginas en las cuales uno se registra con sus datos personales, puede depositar pesos y comprar bitcoins on line. Aquí se pierde un poco el espíritu de las criptomonedas, que suponen no intermediarios, y la no utilización de datos personales. Sin embargo, uno puede adquirir un porcentaje de un bitcoin en estas webs y posteriormente descargárselo en una billetera personal.

bitcoin-criptomonedas freepik.es

Pasos para comprar y vender Bitcoin en una app

Para operar con criptomonedas se debe recurrir a una plataforma en la cual se abre una cuenta para poder comprar y vender. Es en la práctica una "casa de cambio" digital. En la Argentina son varias las empresas que ofrecen este servicio. Para registrarse bastan los datos personales, foto del DNI y una selfie, para comprobar la identidad del usuario. Lo siguiente es ingresar el dinero, en pesos, que puede hacerse por transferencia desde una cuenta bancaria, otra billetera virtual como Mercado Pago, y en algunos casos en efectivo a través de locales como Pago Fácil o Rapipago. La acreditación de los fondos puede demorar entre 24 y 48 horas. Y cabe decir que cada plataforma tiene límites en el monto que se puede operar. Una vez con los fondos en la billetera, el inversor ya puede empezar a operar. Solo tiene que indicar en la plataforma qué criptomoneda y cuánto quiere comprar. La conversión se hace al tipo de cambio del momento. Las plataformas suelen imponer un monto mínimo de inversión, en algunos casos equivalente a 10 dólares. Uno de los alternativos más populares es Ethereum, con una lógica similar. Pero también hay otros como el DAI o el USD Coin, conocidos como "stablecoins" porque su valor está vinculado al del dólar, lo que los vuelve opciones menos volátiles.

Datos a tener en cuenta

El usuario es dueño y responsable de las claves , será imposible recuperar las monedas después de la compra de bitcoins.

, será imposible recuperar las monedas después de la compra de bitcoins. La custodia está en las empresas, al igual que un banco tradicional se pide la identificación de los clientes, ya que están sujetos a normativas antilavado.

Las billeteras que nos ofrecen los exchanges están custodiadas y protegidas por ellos, aunque tienen algunas limitaciones. En el caso de los exchanges en Argentina, estos suelen funcionar de manera muy similar a un banco tradicional, es decir, que piden la identificación de los clientes y justificativo de los fondos que se utilizan para invertir.

En el caso de los exchanges en Argentina, estos suelen funcionar de manera muy similar a un banco tradicional, es decir, que piden la identificación de los clientes y justificativo de los fondos que se utilizan para invertir. La "exchange" debe tener licencia de la norma internacional que regula a las fintechs o contar con un seguro de protección de fondos.

Luego de tener la billetera o cuenta en criptomonedas, hay diversas modalidades para las transacciones y comprar bitcoin en Argentina: a través de una exchange o de persona a persona (P2P).

Comisiones por operar con criptomonedas

Las "casas de cambio" virtuales en las que se operan las criptomonedas cobran, desde ya, una comisión. Lo que hacen es fijar, para las distintas operaciones o movimientos, comisiones y cargos que conviene tener en cuenta antes de empezar a invertir.

Por ejemplo, al depositar los pesos suelen quedarse con entre un 0,5% y el 6% de lo ingresado, dependiendo el monto y la modalidad. Luego, la compra-venta suele tener una comisión del 1%. A veces, no siempre, puede haber un cargo por retirar la inversión, especialmente si se quiere tener el efectivo.

¿Qué hacer con los Bitcoins?

Una vez que se es poseedor de bitcoins u otras criptomonedas las opciones son las mismas que con cualquier instrumento financiero. Es decir, se puede ahorrar esperando que suba su valor, o venderlo en el momento que se crea conveniente.

Por supuesto, también son transferibles a otras personas, en cualquier lugar del mundo, y pueden ser utilizadas para compras. Por caso, se viene incrementando la aceptación en los comercios, y ya incluso se utilizan para operaciones inmobiliarias o autos. Las criptomonedas también se pueden invertir en las mismas plataformas donde se las adquiere.

Cada criptobilletera tiene un código propio que opera como si fuese el CBU.