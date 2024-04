La actriz Sydney Sweeney pide "perdón" por sus "grandes tetas"

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las grandes promesas de la televisión y el cine estadounidense, desde Euphoria , The White Lotus o The Voyeurs . La joven de 26 años es una de las actrices más cotizadas a día de hoy.

Sin embargo, no esta exenta de críticas e inesperados ataques, tal es el caso de la productora de Hollywood Carol Baum, responsable de películas como El padre de la novia; quien durante la proyección de otra de sus películas, Dead Ringers (1988), no dudó en criticar a Sweeney asegurando que no comprendía cómo continuaba trabajando. "No es guapa, no sabe actuar", afirmó.