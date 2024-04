Con dólar frenado, inflación que desacelera y tasa del plazo fijo en baja, en qué invertir en mayo

El Gobierno mantiene frenado el dólar y a la vez el BCRA baja la tasa. Los ahorristas no saben dónde refugiarse y recalculan su estrategia.

En ese contexto, el experto en finanzas y gurú de la city Salvador Di Stefano , señala que " el dólar ya no es objeto de deseo ". Y es que indica que el Gobierno está jugado a pisar el tipo de cambio y, en consecuencia, señala que, "desde que asumió Javier Milei a hoy, subió apenas un 3%".

Dólar vs plazo fijo tradicional y UVA

Asimismo, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, apunta que La suba de los dólares alternativos no llega al 1,5% en lo que va del mes. "Podemos pensar en que, en mayo, con la llegada un mayor volumen de cosecha gruesa, si no tenemos sorpresas desde la política, clima social y frente externo, los FX alternativos no se vean atractivos", anticipa.