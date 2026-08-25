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25 de agosto 2026 - 07:49

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 25 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 25 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.510 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.597,96, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.651, según Binance.

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