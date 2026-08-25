Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 25 de agosto

El dólar mayorista subió el lunes 24 de agosto a $1.510, y superó la barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista se vendió a $1.530 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.560.



A contramano del EMB de los títulos emergentes mejoró 0,14%, el riesgo país subió y los bonos anotaron mayoría de bajas, mostrando el desacople de la renta fija local e internacional. En Nueva York, los ADRs anotan ganancias de hasta 8,2%. A nivel local, el S&P Merval ganó 2,8% en pesos hasta los 2.995.129,46 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,2% a 1.883,99 puntos.