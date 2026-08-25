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25 de agosto 2026 - 08:15

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 25 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista subió el lunes 24 de agosto a $1.510, y superó la barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista se vendió a $1.530 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.560.

A contramano del EMB de los títulos emergentes mejoró 0,14%, el riesgo país subió y los bonos anotaron mayoría de bajas, mostrando el desacople de la renta fija local e internacional. En Nueva York, los ADRs anotan ganancias de hasta 8,2%. A nivel local, el S&P Merval ganó 2,8% en pesos hasta los 2.995.129,46 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,2% a 1.883,99 puntos.

Este martes:

  • El INDEC publicará las Estadísticas de Turismo Internacional correspondientes a julio, un dato que permitirá observar el movimiento del turismo receptivo y emisivo durante las vacaciones de invierno y en un mes atravesado por el Mundial.
  • Estados Unidos: se publican informes de ventas de viviendas nuevas, confianza del consumidor del Conference Board e indicadores de precios de las viviendas.
  • Alemania: PBI del segundo trimestre e índice IFO de clima empresarial.

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