Prórroga del Impuesto a las Ganancias: las claves de la medida de ARCA, las nuevas fechas y todo lo que hay que saber

ARCA volvió a modificar el calendario de vencimientos del Impuesto a las Ganancias y otorgó una nueva prórroga para que las personas humanas y sucesiones indivisas cumplan con sus obligaciones correspondientes al período fiscal 2025.

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La medida fue formalizada este martes mediante una resolución general publicada en el Boletín Oficial y alcanza tanto a los contribuyentes comprendidos en el régimen general como a quienes se encuentran adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

De acuerdo con la nueva normativa, la obligación de presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 podrá cumplirse, de manera excepcional, hasta el 22 de septiembre de 2026 .

La decisión representa una nueva modificación del calendario establecido originalmente por ARCA. El organismo ya había extendido previamente los vencimientos hasta julio y, posteriormente, había otorgado un plazo adicional hasta el 27 de agosto para la presentación de la declaración jurada.

Ganancias 2025: se extiende el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de personas humanas y sucesiones indivisas hasta el 22 de septiembre de 2026.

se extiende el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de personas humanas y sucesiones indivisas hasta el 22 de septiembre de 2026. Primer anticipo de Ganancias 2026: el vencimiento se posterga hasta el 24 de septiembre de 2026.

el vencimiento se posterga hasta el 24 de septiembre de 2026. Quiénes están alcanzados: personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Objetivo de la medida: ARCA argumentó que la extensión busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En los considerandos de la norma, el organismo señaló que “razones de administración tributaria” aconsejan extender nuevamente los plazos previstos en las resoluciones anteriores.

Ganancias 2026: también se posterga el primer anticipo

La resolución no solo introduce cambios para las declaraciones juradas del período fiscal 2025. También modifica la fecha para cumplir con el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026.

En este caso, ARCA estableció que la obligación, cuyo vencimiento original operaba durante agosto, podrá cumplirse de manera excepcional hasta el 24 de septiembre de 2026, inclusive.

De esta manera, el organismo vuelve a dar más tiempo a los contribuyentes para afrontar una de las principales obligaciones del calendario tributario.