Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial opera este jueves 16 de octubre a $1.354,61 para la compra y a $1.408,02 para la venta . En el Banco Nación (BNA), el billete se ubica en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Las reservas brutas internacionales se hundieron otros u$s164 millones, hasta los u$s41.738 millones . De este modo, retrocedieron u$s513 millones en dos días. Fuentes oficiales destacaron que se pagaron u$s225 millones repartidos entre el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Paralelamente, las tasas de los plazos fijos mayoristas rebotaron: la TAMAR subió del 53,75% nominal anual al 59,13% (77,97% en términos efectivos) y la BADLAR pasó del 46,56% al 51,94% (66,18% efectivo).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.380 .

El dólar blue se vende a $1.455 y la brecha con el oficial se ubica en el 5,4% .

Valor del MEP hoy, jueves 16 de octubre

El dólar MEP opera a $1.441,77 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,5%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 16 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.464,74 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.449,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.282, según Binance.