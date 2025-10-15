Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de octubre

El dólar blue cotiza este miércoles 15 de octubre a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una brecha del 4,4% frente al oficial. La jornada el martes estuvo marcada por la advertencia de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos no será “generoso” con Argentina si Javier Milei pierde las legislativas, tras un almuerzo en la Casa Blanca. La declaración provocó una fuerte reacción del mercado: los activos argentinos cayeron hasta 11%, mientras que el MEP y CCL subieron hasta 3,2%, acercándose a los $1.450.