15 de octubre 2025 - 07:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de octubre

Mercados NYSE Wall Street
Por Romulo Queiroz - Pexels

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza este miércoles 15 de octubre a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una brecha del 4,4% frente al oficial. La jornada el martes estuvo marcada por la advertencia de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos no será “generoso” con Argentina si Javier Milei pierde las legislativas, tras un almuerzo en la Casa Blanca. La declaración provocó una fuerte reacción del mercado: los activos argentinos cayeron hasta 11%, mientras que el MEP y CCL subieron hasta 3,2%, acercándose a los $1.450.

En tanto, el dólar mayorista rebotó a $1.360 y el minorista subió a $1.385. Este miércoles, los inversores esperan la reacción al mensaje aclaratorio de Luis Caputo y del propio Trump, a la espera de "prontos anuncios" que anticipó el funcionario.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 15 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360.

