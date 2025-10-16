Uruguay aprobó la ley de eutanasia y se convirtió en el primer país de la región en legalizarla







Tras más de doce horas de debate, el Senado uruguayo dio sanción definitiva al proyecto de “muerte digna”. La norma garantiza el derecho a acceder a la eutanasia para mayores de edad con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles.

El Senado de Uruguay aprobó la ley de eutanasia. Senado UY Vía Twitter

El Senado de Uruguay aprobó este martes el proyecto de ley que permite la eutanasia, convirtiendo al país en el primero de América Latina en consagrar el derecho a una muerte digna por vía legislativa. La iniciativa, que ya había sido respaldada por Diputados, fue sancionada tras más de doce horas de debate en el recinto.

Con unos 20 votos afirmativos sobre 31, el primer vicepresidente de la Cámara Alta, Sebastián Sabini Giannecchini, confirmó la aprobación:

“Ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo”, anunció, mientras los senadores presentes celebraban con aplausos.

El llamado “proyecto de muerte digna” será ahora reglamentado por el presidente Yamandú Orsi, lo que completará el proceso de legalización.

El proyecto de ley de eutanasia que aprobó el Senado uruguayo La ley busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, despenalizando la práctica en mayores de edad psíquicamente aptos que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos insoportables.

En la región, Colombia y Ecuador permiten la eutanasia, aunque por fallos judiciales y no por vía legislativa. A nivel global, Uruguay se suma a una lista de países como España, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda y Canadá, donde el derecho a morir dignamente ya está reconocido. Según una encuesta de Cifra publicada en mayo, el 62% de los uruguayos se manifestó a favor de la eutanasia, mientras que el 24% expresó su rechazo. En los últimos dos años, el apoyo social a la medida creció siete puntos porcentuales, reflejando un cambio profundo en la percepción pública sobre el final de la vida.

