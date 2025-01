Dólares: se desaceleró la repatriación de capitales en noviembre

En el acumulado de los primeros once meses del año el saldo es netamente positivo ya que la FAE arroja un superávit de u$s2.132 millones.

Por segundo mes consecutivo , en noviembre pasado la denominada formación neta de activos externos de personas y empresas no financieras (FAE), si bien mostró un saldo positivo, es decir que el sector privado continúo repatriando capitales o bien desatesorando tenencias fuera del sistema local, fue el menor desde mayo del año pasado volviendo a los niveles promedio del primer cuatrimestre. Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) indican que la FAE de noviembre 2024 fue superavitaria en apenas 115 millones de dólares , luego de venir registrando meses del orden de los u$s500 millones promedio. Se nota que el atractivo del “carry trade” fue menguando y también el impacto del blanqueo de capitales.

De todos modos, en el acumulado de los primeros once meses del año el saldo es netamente positivo ya que la FAE arroja un superávit de u$s2.132 millones, tratándose de la mayor de toda la serie desde que la publica el BCRA a comienzos del 2003. Solo hubo dos años en el que los argentinos y empresas residentes repatriaron capitales, fue en 2005 y 2013 por u$s1.161 millones y u$s443 millones, respectivamente. El resto de los años hubo atesoramiento o fuga.

Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s45 millones.

Contribución al Balance Cambiario

El superávit de la FAE colaboró así con el resultado superavitario de cuenta financiera del Sector Privado no Financiero del Balance Cambiario del BCRA que fue de u$s597 millones en noviembre. “Este resultado se compuso por el otorgamiento neto de préstamos financieros locales por u$s614 millones, los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por u$s447 millones, de activos externos por u$s115 millones (fundamentalmente “canjes”) y los ingresos netos de inversión extranjera directa por u$s45 millones, que fueron parcialmente compensados por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por u$s414 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por u$s163 millones, por los egresos de inversiones de portafolio de no residentes por u$s28 millones y por la cancelación neta de préstamos de organismos internacionales por u$s24 millones”, explica el BCRA.

En cuanto al sistema financiero, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero resultaron superavitarias en u$s4.201 millones, debido principalmente por “la caída por u$s4.180 millones de la tenencia de billetes en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC), como consecuencia del retiro parcial de los fondos captados en los meses previos a través del Régimen de Regularización de Activos del sector privado una vez cumplido el plazo mínimo de permanencia exigido y del depósito de las entidades en sus cuentas corrientes en el BCRA de parte de los mismos”, señala el BCRA. A su vez, hubo ingresos netos por préstamos financieros, líneas de crédito y otros créditos por u$s66 millones, movimientos parcialmente compensados por la suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera por u$s45 millones.

El resultado en las entidades financieras

De esta manera las entidades finalizaron noviembre con un stock de PGC de u$s13.883 millones, lo que significó una caída del 23% respecto del cierre del mes anterior. El resultado se explicó por la disminución en la tenencia de billetes por u$s3.891 millones y en la tenencia de divisas por u$s289 millones. Los datos muestran que la tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó así u$s11.265 millones al cierre del mes, stock que representó el 81% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por su parte, el conjunto de entidades cerró noviembre con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s852 millones, reduciendo su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s26 millones. Durante noviembre, las entidades compraron u$s348 millones en mercados institucionalizados y vendieron u$s322 millones directamente a clientes “Forwards”. Por el lado de las entidades de capitales extranjeros, se vio que cerraron el mes con una posición vendida neta de u$s373 millones, elevando su posición vendida respecto del mes anterior en u$s21 millones mientras que las entidades nacionales redujeron su posición vendida en u$s47 millones respecto al mes previo, totalizando u$s479 millones.