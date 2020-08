Cómo comprar los u$s200 al mejor precio

Tenemos una historia de devaluaciones, confiscaciones de depósitos, planes de economía que nos agregan más dudas que certezas, por eso el ahorrista toma siempre la decisión correcta y a veces esta implica no hacer nada. En el mundo de los negocios financieros comprar dólares o quedarse en dólares es no ganar nada, quedarse liquido sin rentabilidad; ¡bueno para el argentino no perder, es ganar!

Por eso sabemos que ganar es comprar, el bien tan deseado, al mejor precio que podamos conseguir; y para eso hay que encontrar a las entidades que tengan un volumen de operaciones importante y así nos ofrezcan el mejor precio.

Hay que distinguir entre las casas de cambio y las agencias de cambio, las casas de cambio tienen un tamaño mayor y mayores controles de parte de Banco Central de la República Argentina, por esta razón son más confiables y tienen una estructura de mayor envergadura. Una de las principales razones por las que debemos elegir a una casa de cambio es que nos pueden pagar directamente desde una cuenta en el BCRA y así nuestra operación estará justificada en origen previniendo el rechazo de la transferencia por parte de los bancos. Otra ventaja es que las casas de cambio pueden procesar la validación de operación automáticamente sin esperar el resultado que las agencias deban solicitar al BCRA.

Hoy los bancos nos tienen cautivos y pretenden que le compremos a ellos a un precio casi $5 por encima del valor del dólar mayorista, ahora bien, comprando online podemos obtener un mejor precio por los mismos dólares que tendremos depositados en nuestra cuenta bancaria y podremos retirar por ventanilla.

