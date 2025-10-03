El dólar oficial trepó casi $100 en la semana, con fuerte intervención del Tesoro que fijó un "techo intra banda"







En el segmento mayorista, el tipo de cambio trepó 7,4% desde el lunes y avanzó más de un 3% desde el cierre de septiembre.

El dólar mayorista finalizó por debajo de la línea de intervención planteada por el BCRA por cuenta y orden del Tesoro. Foto: Pixabay

La tensión cambiaria creció en el correr de la semana y el dólar oficial trepó casi $100, pero logró sostenerse bajo el "techo intra banda" de $1.425 fijado por Tesoro para contener al tipo de cambio mayorista en ese nivel.

El dólar oficial cerró $1.424,5 en el segmento mayorista, al igual que lo hizo en la rueda del jueves. Fuentes del mercado señalaron que en esa línea de los $1.425 apareció una orden cercana a los u$s200 millones, presuntamente por parte del Tesoro.

En la city, denominaron a los $1.425 como "la banda de la banda", ya que es la cotización en la cual el Tesoro vende dólares para contener la suba del tipo de cambio. Actualmente, el techo oficial de la banda es de $1.482,2, y actualmente la brecha con el mismo se ubica en 4%. En el segmento contado se operaron más de u$s455,1 millones.

Una mayor oferta privada y la "muralla" del Tesoro trajeron calma a la cotización Al respecto, el economista Gustavo Ber indicó que a pesar de esta "muralla" por parte del Tesoro en las pantallas de dólar mayorista, los operadores "comienzan a observar algunas ofertas privadas y un mayor respiro desde la demanda", lo que frena el drenaje de divisas y la brecha, a la espera de novedades del respaldo financiero de EEUU.

No obstante, el especialista entiende que continúa sostenida "la expectativa de que poselecciones el régimen cambiario pudiera migrar hacia uno de flotación más libre", ya que el apoyo externo no podría ser utilizado en su totalidad para defender compras de ahorristas. En tanto, crece el clamor entre los inversores para avanzar con decisión en un programa de compra de reservas, el cual habilitaría una necesaria compresión del riesgo país.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.402,72 para la compra y a $1.454,86 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) la divisa lo hizo a $1.450 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.885. Por su parte, los contratos de dólar futuro cerraron la semana con caídas generalizadas de hasta el 0,7% en los plazos de 2025. El mercado "pricea" el fin de octubre a un tipo de cambio a $1.452,5 y de $1.565 para diciembre. El volumen operado alcanzó los u$s1.403 millones este viernes. La brecha entre el dólar oficial y los paralelos se ubica por debajo del 8% Entre los paralelos, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cae 0,9% a $1.534,84 y la brecha con el mayorista es de 7,8%. Por su parte, el MEP sube 0,1% a $1.501,85, y la brecha es de 5,4%. Mientras, el dólar blue cayó $10 a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Al respecto, el Economista Jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que, hasta las elecciones, la mirada estará sobre "las reservas y la brecha" de los dólares paralelos, ya que estas son "cuestiones que afectan claramente la dinámica de los bonos en dólares y el riesgo país". Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a EEUU para reunirse con Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, un encuentro que el equipo económico espera que sostenga la "pax cambiaria" de cara a las elecciones.