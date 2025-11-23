Alerta amarilla por calor extremo y fuertes vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

El SMN anticipa un domingo mayormente soleado en el AMBA y alerta amarilla por calor extremo y vientos fuertes en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por calor extremo y fuertes vientos en distintas regiones del país, mientras que en el AMBA anticipó una jornada estable, con sol y pocas nubes, y una semana marcada por el aumento progresivo de las temperaturas. La advertencia alcanza zonas de San Luis, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

El SMN mantiene la alerta amarilla por vientos intensos en San Luis , donde se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos por el riesgo de desplazamiento. A esto se suma la advertencia por temperaturas extremas en el oeste de La Pampa, el norte y oeste de Río Negro, y sectores del oeste y este de Neuquén.

Este tipo de fenómenos puede tener impacto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas” . Ante esto, el organismo aconseja aumentar la hidratación, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas y permanecer en lugares ventilados . Ante síntomas como “sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo”, se debe pedir asistencia médica y llevar a la persona a un sitio fresco.

Para mañana, el SMN prevé que las alertas por fuertes vientos continúen en San Luis y se extiendan a la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Las altas temperaturas y las ráfagas fuertes marcarán el fin de semana largo en el AMBA.

Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el domingo se presenta con sol y muy poca nubosidad. La temperatura oscila entre los 14°C y los 24°C , con cielo despejado por la mañana, algo nublado hacia la tarde y parcialmente nublado por la noche.

El lunes tendrá características similares: cielo limpio en la madrugada, nubosidad leve durante el día y un cierre despejado. Las marcas térmicas irán de 16°C a 26°C.

Calor El calor extremo afectará al centro y norte del país, con condiciones de riesgo moderado. NA

El martes iniciará un ascenso de temperatura y nubosidad. La máxima llegará a 29°C y el cielo se mantendrá algo nublado durante toda la jornada. El miércoles será el día más caluroso de la semana, con mínima de 20°C y máxima de 31°C. El jueves estará parcialmente nublado, con 21°C de mínima y 29°C de máxima, y el viernes se presentará mayormente cubierto, con 20°C de mínima y 25°C de máxima, sin previsión de lluvias.

Clima en la provincia de Buenos Aires: pronóstico y zonas afectadas por la alerta amarilla

En territorio bonaerense, el domingo comenzó con cielo completamente despejado en el norte y nubosidad variable en el resto de la provincia. Por la tarde se espera cielo parcialmente nublado y, a la noche, el ingreso de un frente ventoso desde el suroeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la madrugada del lunes, los vientos se intensificarán y abarcarán el oeste, centro y la costa atlántica, donde las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h. La mañana continuará con nubosidad parcial, y por la tarde y la noche volverán las tormentas aisladas en Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso.

viento.jpg La provincia de Buenos Aires tendrá máximas elevadas y ráfagas entre 50 y 70 km/h.

El martes y miércoles mantendrán condiciones similares, aunque al cierre del miércoles regresarán las tormentas aisladas al suroeste. Esto marcará el inicio de un período de desmejora que continuará el jueves por la tarde, con chaparrones y tormentas aisladas en el centro, oeste y sur provincial, desde General Villegas hasta Tandil y Necochea.

El viernes seguirá inestable por la mañana, con chaparrones en el suroeste y norte y tormentas aisladas en el oeste. Hacia la tarde, los chaparrones en el norte evolucionarán nuevamente a tormentas aisladas.