Elon Musk invierte u$s100.000 millones en Skydance, la fusión de Paramount y Warner + Agregar ámbito en









El CEO de Tesla inyectó capital en el flamante gigante del entretenimiento surgido de la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery por u$s110.000 millones. La compañía, liderada por David Ellison, ya debutó en Wall Street bajo el ticker SKYD.

Elon Musk: Invierte u$s1.000 millones en el nuevo conglomerado mediático Skydance.

El magnate Elon Musk concretó una inversión de u$s1.000 millones en el recién creado conglomerado mediático Skydance, surgido tras la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

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La inversión del CEO de Tesla y SpaceX forma parte de una iniciativa más amplia, dónde Skydance puso el énfasis en adquirir financiamiento, según reveló la cadena de televisión CNBC citando a una fuentes de la compañía.

Skydance arrancó apenas 15 días después de que Paramount pisara el acelerador para cerrar la fusión el pasado 6 de octubre. La cúpula del nuevo conglomerado está encabezada por David Ellison, anterior consejero delegado de Paramount, con Ynon Kreiz compartiendo la dirección general como co-CEO.

Skydance arrancó apenas 15 días después de que Paramount pisara el acelerador para cerrar la fusión el pasado 6 de octubre. La relación entre la familia Ellison y Musk se remonta a varios años atrás: Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David, desembolsó unos u$s1.000 millones para financiar la adquisición de Twitter (hoy X) encabezada por el empresario de origen sudafricano en 2022. Además, el magnate tecnológico integró durante años el consejo de administración de Tesla.

El detalle Paramount confirmó el pasado 6 de octubre la adquisición de Warner Bros. Discovery, concretando así el acuerdo alcanzado en febrero por aproximadamente u$s110.000 millones. La operación se cerró tras la disputa con Netflix, que finalmente retiró su oferta por la empresa de entretenimiento, la cual pasará a denominarse Skydance.

La operación concluyó tras obtener la totalidad de las autorizaciones regulatorias exigidas y cumplir con las condiciones de cierre habituales. En este marco, las acciones clase B de Skydance comenzaron a cotizar este martes en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el nuevo ticker SKYD, tras migrar desde el Nasdaq, donde operaban como PSKY. Por su parte, los títulos de Warner Bros. Discovery (WBD) dejaron de cotizar en el Nasdaq. La cúpula del nuevo conglomerado está encabezada por David Ellison, anterior consejero delegado de Paramount, Gentileza - @davidellisonskydance Cabe subrayar que la familia Ellison posee la mayor participación accionaria en Skydance, mientras que la familia Ellison y RedBird Capital Partners son conjuntamente los únicos titulares de las acciones ordinarias de clase A de Paramount, incluyendo el 100% de las acciones con derecho a voto de la empresa fusionada. De esta manera, Skydance reúne a dos de los mayores estudios cinematográficos, dos servicios de streaming globales, una destacada cartera de televisión, incluyendo CBS, HBO y las cadenas de cable de Paramount y WBD, así como las cadenas de noticias CBS News y CNN, además de una cartera de deportes en vivo que incluye CBS Sports y TNT Sports, además de una extensa biblioteca de programación y una amplia colección de marcas y franquicias.