La división de inteligencia artificial de SpaceX sorprendió con un crecimiento del 800% + Agregar ámbito en









La división Super Intelligence de SpaceX, que agrupa infraestructura informática, servicios en la nube y modelos de IA, generó u$s7.560 millones en ingresos.

La división Super Intelligence de SpaceX, que agrupa infraestructura informática, servicios en la nube y modelos de IA, generó u$s7.560 millones en ingresos.

SpaceX aceleró su expansión y sorprendió al mercado con el avance de su negocio de inteligencia artificial, que pasó de registrar pérdidas a generar ganancias operativas en apenas un año. El desempeño de esta división, junto con el crecimiento de la facturación y la rentabilidad general de la compañía, impulsó las acciones de la firma de Elon Musk, que subieron cerca de un 10% en Wall Street el miércoles.

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Entre julio y septiembre de 2026, la división Super Intelligence (SI), que agrupa infraestructura informática, servicios en la nube y modelos de inteligencia artificial, generó u$s7.560 millones en ingresos, por encima de los u$s5.248 millones aportados por conectividad y los u$s1.767 millones del negocio espacial. Frente al año anterior, hubo una suba de más del 800%.

SpaceX impulsa su división de inteligencia artificial El crecimiento de la unidad de IA estuvo acompañado por una mejora sustancial de sus resultados.

La división obtuvo u$s431 millones de beneficio operativo, después de haber registrado pérdidas durante el tercer trimestre de 2025. Aunque la cifra de ingresos fue uno de los principales motores de la expansión, el desempeño de la compañía también reflejó una mayor capacidad para transformar sus inversiones tecnológicas en rentabilidad.

La infraestructura informática se expandió a un ritmo acelerado. Al 30 de septiembre, SpaceX alcanzó una capacidad de cómputo de 1,7 gigavatios, frente a los 600 megavatios registrados un año antes. Además, en agosto completó la adquisición de Cursor, una operación valuada en u$s60.000 millones, con el objetivo de integrar infraestructura, modelos y aplicaciones de inteligencia artificial.

La división Super Intelligence de SpaceX, que agrupa infraestructura informática, servicios en la nube y modelos de IA, generó u$s7.560 millones en ingresos. Reuters Ingresos récord y un salto en la rentabilidad El crecimiento de la IA coincidió con un trimestre excepcional para SpaceX. La compañía obtuvo una ganancia neta de u$s4.400 millones, frente a las pérdidas de u$s1.100 millones del mismo período de 2025. Los ingresos consolidados alcanzaron u$s14.600 millones, un incremento interanual del 161% que superó los u$s12.870 millones previstos por los analistas. El beneficio por acción llegó a u$s0,35, frente a los u$s0,13 esperados por el mercado. En paralelo, el EBITDA ajustado aumentó un 306%, hasta u$s8.800 millones, desde los u$s2.200 millones del año anterior. Pese al avance de la inteligencia artificial, Starlink continúa siendo la principal fuente de ganancias operativas. Su resultado alcanzó u$s2.367 millones, un 99% más que un año antes, lo que demuestra la relevancia de la conectividad para financiar la expansión de otros negocios.