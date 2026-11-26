De las dos acciones, una sería transferida por la empresa y otra por Musk. La iniciativa aplica para quienes tengan una "cuenta Trump", un programa diseñado para que los menores de 18 tengan acceso al mercado desde una edad temprana.

"Cada niño en EEUU recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra de mí personalmente", aseguró Musk en sus redes.

El magnate Elon Musk se comprometió a regalarle a cada niño estadounidense dos acciones de su firma de cohetes SpaceX. La iniciativa tendría un valor total de poco más de u$s18.000 millones y el empresario aclaró que cada bono sería entregado por vías distintas: uno seria otorgado directamente desde la compañía y otro de parte de él "personalmente".

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En una breve publicación en su cuenta de X, Musk anunció: "Cada niño en EEUU recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra de mí personalmente".

Por su parte, SpaceX había expresado el miércoles que donaría una acción de nueva emisión de sus acciones comunes de Clase A a "cada cuenta de Trump activa y que Musk igualará la cantidad de acciones donadas".

Además, Musk aclaró que la participación de SpaceX se transferiría el próximo mes mientras la suya será cuando "expire el período de bloqueo en junio del próximo año". El programa de cuentas Trump fue diseñado para que todos los estadounidenses menores de 18 años tuvieran acceso al mercado de valores y así acumular riqueza desde temprana edad.

La Casa Blanca anunció el mes pasado que había abierto casi 70 millones de cuentas mientras las acciones de SpaceX cerraron a u$s127,44 el miércoles, lo que valora la inversión en casi u$s18.000 millones .

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

En octubre, Musk, cuya fortuna asciende a unos u$s824.000 millones, anunció su intención de regalar una de sus acciones de SpaceX a cada niño estadounidense y que "esa sería la primera de muchas".

La mayor parte de sus iniciativas filantrópicas se llevaron a cabo a través de la Fundación Musk, que, según se informa, posee activos por valor de unos u$s16.000 millones.

SpaceX is building the infrastructure of the future and working to make life multiplanetary. We believe ownership of the company creating these systems should extend to the next generation of Americans.



Today, we are committing one SpaceX share to millions of American children… — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2026

Tesla y SpaceX avanzan con un paso clave para su posible superfusión

Elon Musk avanza en la posibilidad de fusionar Tesla y SpaceX, dos de sus principales compañías, en una operación que podría dar origen a uno de los conglomerados más valiosos del mundo y reforzar su control sobre un ecosistema.

Según informó el Financial Times, las empresas designaron a dos directores de SpaceX (Roelof Botha y Randy Glein) y tres de Tesla (Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson y Jack Hartung) para formar parte de dos comités especiales que supervisarán la posible fusión de u$s3,5 billones.

La unión permitiría reunir las capacidades de Tesla en vehículos eléctricos, conducción autónoma, almacenamiento energético y robótica con la infraestructura espacial, los satélites y los sistemas de inteligencia artificial de SpaceX.

El objetivo sería potenciar el desarrollo de proyectos que requieren grandes inversiones en hardware, procesamiento de datos, conectividad y capacidad de cómputo.