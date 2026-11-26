La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó de manera condicional el proyecto de Elon Musk , pese a las objeciones de Amazon, Viasat y organizaciones científicas. La iniciativa todavía enfrenta desafíos técnicos, económicos y regulatorios para convertirse en realidad.

Elon Musk consiguió un primer aval regulatorio para avanzar con uno de sus proyectos más ambiciosos: instalar centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el espacio . La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) autorizó este miércoles a SpaceX a desplegar y operar una constelación de hasta un millón de satélites destinados a esa actividad.

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La decisión representa un avance para los planes de la compañía, aunque llegó en medio de cuestionamientos de Amazon, Viasat y la Sociedad Astronómica Estadounidense . Las objeciones apuntaron principalmente a los riesgos de congestión orbital, la acumulación de basura espacial, las posibles interferencias de radiofrecuencia y el impacto ambiental que podría generar una constelación de semejante magnitud.

Amazon , que desarrolla un servicio de internet satelital competidor de Starlink , cuestionó especialmente la falta de precisiones de la propuesta sobre los data centers espaciales. En una presentación ante el organismo, sostuvo que la solicitud de SpaceX carecía de detalles básicos y la definió como una "ambición grandilocuente más que un plan concreto" . También advirtió que la iniciativa "implica riesgos de daños reales".

Pese a esos planteos, la FCC desestimó algunas de las principales preocupaciones de los opositores. Entre ellas, las posibles consecuencias para la investigación científica , al considerar que esos asuntos excedían sus atribuciones regulatorias.

El presidente del organismo, Brendan Carr, defendió la decisión y destacó su alcance para la industria tecnológica estadounidense. "Abre una nueva y audaz frontera para la infraestructura informática necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento de Estados Unidos", afirmó en un comunicado.

DATA CENTERS IN SPACE



Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites (orbital compute modules) to create data centers in space



The Starmind & competitor constellations will use solar power to extend America’s lead in Super Intelligence pic.twitter.com/VJinjK5e5E — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 25, 2026

Musk, por su parte, agradeció públicamente al funcionario a través de una publicación en X. «Muchísimas gracias. Esto será un gran activo para Estados Unidos y el mundo», escribió.

Los desafíos de SpaceX para llevar los centros de datos al espacio

Aunque el aval de la FCC representa un paso importante, la autorización no significa que los centros de datos orbitales estén cerca de operar. SpaceX todavía debe resolver obstáculos técnicos y económicos que condicionan la viabilidad del proyecto.

Much appreciated. This will be a great asset to America and the world. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2026

Uno de los principales desafíos será reducir considerablemente los costos de fabricación y lanzamientos de los satélites. A eso se suma la necesidad de desarrollar sistemas de refrigeración capaces de mantener los procesadores en condiciones operativas en el espacio y conseguir financiamiento para los chips que se utilizarán en órbita.

La compañía también tiene cuestiones regulatorias pendientes. La FCC todavía no aprobó los planes de SpaceX para gestionar los desechos orbitales de los satélites que operen por encima de los 600 kilómetros de altura.

En ese sentido, la empresa solicitó una exención de las normas actuales del organismo, que establecen que los satélites que terminan sus misiones por debajo de los 2.000 kilómetros deben reingresar a la atmósfera terrestre dentro de los cinco años posteriores a su finalización.

Según el documento de autorización, SpaceX pretende trasladar algunas de esas unidades fuera de servicio hacia otras órbitas alrededor de la Tierra o incluso alrededor del Sol.

Cómo funcionarán los satélites Starmind de SpaceX

El proyecto contempla el despliegue de una nueva generación de satélites, denominados Starmind, que operarán a altitudes de entre 500 y 1.002 kilómetros.

La autorización también contempla el uso de comunicaciones por radiofrecuencia para mantener el contacto con los centros de datos orbitales y controlarlos desde la Tierra si fallan sus sistemas principales de comunicación.

En condiciones normales, sin embargo, los Starmind utilizarán principalmente tecnología láser para comunicarse entre sí y conectarse con otras unidades de la constelación, incluidos los satélites de Starlink.

La FCC estableció plazos específicos para avanzar con el proyecto. SpaceX tendrá siete años para poner en órbita su primer satélite operativo y 14 años para completar el despliegue de toda la constelación.

De esta manera, Musk obtuvo el primer respaldo regulatorio para trasladar parte de la infraestructura de procesamiento de inteligencia artificial al espacio. Sin embargo, la escala de la iniciativa y los desafíos que todavía debe superar muestran que el permiso es apenas el comienzo de un proyecto que todavía está lejos de concretarse.