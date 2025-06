La incertidumbre comercial frena al Bitcoin: cae y se estabiliza en torno a u$s104.000

Bitcoin corrige tras tocar los u$s 110.000: analistas ven una consolidación saludable.

Aunque el mercado cripto no está directamente expuesto a políticas comerciales o a indicadores macroeconómicos tradicionales, su comportamiento tiende a reflejar los cambios en el ánimo de los inversores, debido a su carácter altamente especulativo.

Embed

En esa línea, este jueves el Ether registra una baja del 0,4%, mientras que XRP retrocede un 1,7%. En tanto, Solana y Cardano pierden alrededor del 2,5% cada una.

Desde el punto de vista técnico, los analistas destacan que recientemente el BTC logró superar los u$s110.000, marcando nuevos máximos históricos. No obstante, interpreta la actual corrección como una posible fase de consolidación saludable tras las subidas acumuladas desde los mínimos de abril.

Según esa mirada, el comportamiento de la criptomoneda “sigue siendo positivo”, tras acumular una suba del 50% en apenas dos meses. Para las próximas sesiones, no descarta un nuevo impulso alcista que lleve al bitcoin a buscar la zona de los u$s 120.000. En caso de retrocesos, el soporte clave a vigilar se ubica en los u$s 93.600: “No hablaremos de una señal de debilidad relevante mientras se mantenga por encima de ese nivel, concluyen.