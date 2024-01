Ni dólar, ni plazo fijo: qué instrumento mira el mercado para dolarizar carteras en 2024

En un contexto de tasas reales negativas que no tienen competitividad frente a una inflación sin respiro, un instrumento se erige dentro del mercado como uno de los favoritos para dolarizar los ahorros.

Las proyecciones no son para nada alentadoras al respecto de la dinámica inflacionaroa, pues el más reciente Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) proyecta que las principales consultoras anticipan un aumento de precios del 226,7% para los próximos 12 meses.

Esto se combina con el hecho de que el rendimiento del plazo fijo se mantiene en terreno negativo con el objetivo de licuar los pasivos del Banco Central (BCRA). La reducción de la tasa de política monetaria del 133% al 110% (tasa nominal anual, TNA) también catapultó un aumento en la demanda de otros instrumentos en pesos, según fuentes del mercado.

Tal como se dijo, hay mayor interés por otros instrumentos, como ONs. Este incremento se atribuye a la búsqueda de contrarrestar la pérdida de valor del peso y recortar el spread negativo con las tasas de plazo fijo. Este movimiento refleja la estrategia de los inversores para hacer frente a los desafíos económicos actuales y adoptar enfoques más cortoplacistas.

ONs: qué instrumentos sigue el mercado

Y es que, como bien explica el analista financiero Gastón Lentini a Ámbito, las obligaciones negociables siguen siendo un activo refugio para los ahorristas dentro del mercado local. Sobre todo aquellas que están emitidas en dólares. Mientras que para el inversor con un perfil más conservador, están las de ley internacional.

Ahora bien, la primera salvedad que hace Lentini sobre este instrumento es que, en este momento, la mayoría de las obligaciones negociables en el mercado Argy "están caras". Los economistas suelen expresar esto al señalar una compresión de las tasas, lo que implica rendimientos más bajos, especialmente en empresas que antes ofrecían cifras de dos dígitos y, ahora, rondan el 6% y 7%.

"Hace apenas dos o tres meses, estos mismos bonos generaban rendimientos de entre el 10% y el 12%, lo que nos lleva a la necesidad de ser prudentes", recomienda.

Por ejemplo, empresas como Clisa, fuertemente ligada a la obra pública, actualmente rinde casi un 80% anual en moneda dura, indica Lentini. Sin embargo, este rendimiento elevado viene acompañado de riesgos significativos, especialmente dado el contexto de un gobierno que "no favorecerá la obra pública".

"La empresa ya está buscando pagar su próximo cupón de interés con más obligaciones negociables en lugar de efectivo", agrega.

inversiones-finanzas-mercados-acciones-bonos-dolar.jpg Depositphotos

En contraste, Gemsa, que hace dos meses ofrecía rendimientos del 16-18%, hoy se acerca más al 10%. YPF, por su parte, emitió recientemente una nueva obligación negociable orientada a inversiones institucionales con una tasa del 9,5%, cuando hace tres meses estaban cerca del 14%.

"La disminución en los rendimientos es lo que enfrentamos hoy y, por ello, mi sugerencia a menudo es la de esperar y explorar alternativas", recomienda Lentini, exponiendo que su posición es que "aunque las obligaciones negociables pueden servir como cobertura para inversores locales, es crucial ejercer extrema precaución, ya que el riesgo radica en pagar un precio elevado en un contexto de rendimientos decrecientes".

En ese mismo sentido, se expresó el área de Research de Inversiones Andinas (IA) en declaraciones a este medio: "En términos generales, las vemos carísimas". Indican que la búsqueda de cobertura de esta semana llevó los precios a niveles elevados. Casi imposible conseguir rendimientos por arriba del 9% anual, solo YMCID, MRCAD y CAC2D (esta última es muy cortita, y tiene muy poca liquidez)", añade.

Rendimiento en dólares de las ONs planteadas

Para IA, el gran problema es "donde ponemos los dólares", puesto que, hoy por hoy, no hay otros instrumentos con este perfil de riesgo para reemplazar a las ONs."Hoy, para tener una cartera de renta fija que tenga una TIR arriba del 10-12%, tenés que combinar sí o sí con algo de bonos soberanos y provinciales", señalaron desde el bróker de la City.

Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL Invertironline, desliza que la ON de YPF con vencimiento en 2026 (YMCHO), que es de Ley Extranjera (LE), se puede operar con montos bajos. "Esta ON está garantizada por las exportaciones de la empresa, paga cupones de manera trimestral a una tasa anual del 9% en dólares", sostiene el analista.

Y es que dicho instrumento paga amortizaciones de capital de manera trimestral hasta la fecha de vencimiento, lo cual según explica Donzelli, "reduce el riesgo del instrumento, y mejora el flujo al inversor, ya que no acumula el total del pago a vencimiento".

Donzelli destaca los "buenos resultados financieros" de YPF junto al saneamiento de deuda llevado adelante durante los últimos años.

Instrumentos "caros": la recomendación de los expertos

Donzelli también plantea como otra opción la ON de GMSA 2027 (MRCAO), en sintonía con Lentini. Es una obligación negociable que ofrece rendimientos y un flujo de pagos con mayor atractivo. La ON en cuestión paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 9,63% y amortiza el capital cada seis meses hasta su vencimiento, lo que reduce el riesgo sustancialmente. Así, junto con esta estructura interesante, el bono ofrece a la fecha un rendimiento anual en dólares del 12,2%.

Pablo Reppeto, jefe de Research de Aurum Valores, comenta también, en línea con los otros analistas, que la deuda privada local en dólares está operando con rendimientos "bastante ajustados" desde hace ya algunos meses. Las que mejor perfil riesgo/retorno le ven desde ese bróker son las ON de YPF a 2025, 2026, 2029 y 2033.

Asimismo, Reppeto añade que el sector energético local sigue siendo uno de los de mejores perspectivas, "por lo que consideramos que estás ON brindan un buen nivel de cobertura". Otras del mismo sector (Pampa, CGC, por ejemplo) "ya ofrecen rendimientos muy bajos, por lo que sería más adecuado pensar en las de YPF", concluye el experto.

En conclusión, el contexto económico actual hay desafíos significativos marcados por altos índices de inflación, una devaluación reciente y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la estrategia actual. La principal preocupación de los inversores pasa por la posibilidad de un salto discreto del tipo de cambio y su impacto en la estabilidad económica. Por ese motivo, la búsqueda de cobertura demanda que los inversores consideren cuidadosamente las oportunidades y riesgos asociados con las ONs, al tiempo que se recomienda explorar otras alternativas.

La prudencia y la evaluación constante de las condiciones del mercado se presentan como elementos clave en la toma de decisiones.