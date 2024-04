Cómo impacta en el mercado la vuelta del crédito hipotecario

Comienzan a vislumbrarse cambios en el sector inmobiliario . Un reclamo de antaño, como es el de los créditos hipotecarios , parece una realidad no muy lejana.

“Desde la Cámara inmobiliaria sostenemos que esto es un factor fundamental para que se reactive el mercado inmobiliario , es importante y entendemos que la tendencia va a ir por ese camino a medida que la inflación vaya bajando. Esperamos que más bancos se sumen y que el gobierno ayude con algún estímulo al menos para facilitar estos créditos, que es para lo que los bancos deberían existir, no para prestarle plata al estado sino para prestarle plata a la gente para que compre viviendas”, sostuvo Iván Ginevra , Presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

En un contexto tan complejo como el actual, donde adquirir una vivienda propia es casi imposible sin ayuda y con alquileres cada vez más difíciles de pagar para los inquilinos, esta medida es celebrada por todos los actores involucrados. Hoy la duda, es cuánto va a traccionar este crédito ya que por el momento apunta a quienes demuestren ingresos por más de $809.600.

Más financiación a privados, menos al estado

“Es una excelente noticia, es un puntapié inicial. Esto se va a ir profundizando a medida que aumenten los salarios que hoy están rezagados. Actualmente, 4 de cada 10 personas venden una propiedad para poder comprar otra y esto genera un mayor libertad para poder encadenar las operaciones”, explicó el economista Fabián Achaval, dueño de Achaval propiedades. “Lo que va a comenzar a pasar, es que cómo el estado se está retirando y se está financiando menos con los bancos, éstos van a tener que retornar a su actividad histórica que es prestarle dinero a la gente, es decir van a estar obligados a volcarse a privados”, explicó el especialista.

De esta manera, con este lento regreso, se dejaría atrás una época de sequía de créditos. Hace ya cinco años que es casi nula la disponibilidad de préstamos para viviendas en el país.

Cabe recordar, que en 2016 se creó el crédito UVA, que si bien fue un disparador importante para que muchos puedan adquirir su vivienda propia, al ajustarse por inflación, se generaron cuotas muy altas, incluso por arriba de los salarios.

De qué se trata el crédito anunciado por el Hipotecario

El Banco Hipotecario implementó dos líneas de crédito UVA nuevas "por hasta $250 millones a treinta años, a las que se podrá acceder 100% vía digital".

Una de ellas se destina a la construcción o adquisición de una vivienda, con una tasa UVA más 4,25% para el primer año, que luego subirá a 8,5%, en el caso de los clientes del Banco Hipotecario que cobran su sueldo en la entidad.

La línea empieza a partir de US$40.000, por los que la cuota mensual inicial es de $202.400, de modo que podrán acceder quienes demuestren ingresos por $809.600. Este monto se encuentra casi $200 mil por encima del promedio salarial RIPTE.

El comprador de un inmueble a financiar, cuyo costo sea de US$ 50.000, tendría que poner inicialmente US$ 10.000 de su bolsillo, más unos US$ 4.500 por los gastos que devenga la operación. Con este presupuesto, se puede adquirir un monoambiente o un dos ambientes en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una propiedad de US$ 125.000, el crédito a gestionar sería de US$ 100.000, por los que la cuota mensual ascendería a $505.000, que requiere ingresos por $2.020.000. Y cómo los gastos rondarían los US$11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a US$36.250.

Para los US$ 250.000 del monto máximo de la línea, se empieza con una cuota de $ 1.262.500, que requiere ganar $5.050.000, y cubriría una propiedad de US$312.500 o más.

Los gastos estarían en el orden de los US$28.125 y no se incluyen en el financiamiento, por lo que hay que contar con US$90.625 netos propios para desembolsar.