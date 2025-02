Qualcomm cae casi 5% en Wall Street y advierte los riesgos que enfrenta por la guerra comercial

El beneficio por acción (BPA) alcanzó los u$s3,41, superando ampliamente los u$s2,96 esperados por los analistas. Además, las ventas de Qualcomm fueron de u$s11.669 millones, un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, y también por encima de las expectativas de u$s10.930 millones.