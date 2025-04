Deuda: Luis Caputo sale a renovar vencimientos por $7,5 billones y testea alargar plazos con un amplio menú de títulos

Desde el Grupo SBS ratifican que el día de hoy, el Tesoro licitará 5 papeles tasa fija en pesos: S15G5, S12S5, T17O5, T30E6 y T17E7); dos Boncer cupón cero (TZXO5 y TZXM7) y el dollar linked D16E6.

"Se enfrentan en esta ocasión vencimientos por alrededor de $7,45 billones, concentrados principalmente en la Lecap S28A5. Es la primera licitación desde el 15 de enero en que el papel tasa fija ARS más corto ofrecido supera los 100 días (en ese entonces ofrecieron la S31L5 a 195 días como papel más corto)", sostiene el broker.

Lo que analiza el mercado

En un escenario donde el mercado empieza a anticipar un régimen de menor inflación, pero con riesgos aún latentes hacia 2026, la city mantiene una mirada positiva sobre los bonos ajustados por CER. El título TZXM7, con vencimiento en marzo de 2027, se perfila como una opción destacada: se espera que corte en torno a CER + 10%, lo que equivale a capturar cerca de un punto de inflación mensual en términos reales. Con una tasa real positiva cercana al 1% anual, este bono ya empieza a competir en retornos con los globales, especialmente si el riesgo país continúa descendiendo y las tasas de los soberanos en dólares se comprimen.

Dentro de los bonos a tres años, encuentran oportunidades complementarias. El TZXO5 presenta una inflación breakeven atractivamente baja, lo que lo convierte en una apuesta eficiente para quienes creen que el proceso desinflacionario seguirá su curso sin sobresaltos. Por otro lado, los bonos TZXM6 y TX26 ofrecen la posibilidad de capturar una eventual aceleración inflacionaria tras las elecciones legislativas de 2025, un riesgo que no debe descartarse en un ciclo político todavía incierto.

En este contexto, la curva CER no solo sigue ofreciendo refugio ante sorpresas de precios, sino también vehículos para capturar valor táctico en función de los distintos escenarios de política y macroeconomía. Para un inversor que busca exposición en pesos con cobertura real.

La flexibilización del cepo cambiario quitó atractivo a los dólar linked

En la colocación anterior, Economía adjudicó unos $5 billones, lo cual permitió refinanciar el 75% de los vencimientos. El mercado no mostró apetito por los bonos dólar linked tras la liberación del cepo cambiario para personas humanas que rige desde el 14 de abril.

Licitacion.png Licitación: Grupo SBS.

En el mercado sostienen que, a partir del nuevo esquema cambiario, rollear la deuda es más difícil ya que los inversores ahora tienen fácil acceso al mercado oficial de cambios, por lo que ya los pesos no están tan cautivos.

"Resulta indiscutible que tanto la tasa fija como las estrategias vinculadas a inflación continúan siendo los principales ganadores tras la implementación del nuevo esquema cambiario. En este sentido, desde el 11 de abril, ambos segmentos acumulan retornos en dólares de hasta 20%" señaló Portfolio Personal Inversiones en un informe de esta semana.

La estrategia, según la consultora más escuchada de la city

El informe de este jueves de 1816 señala que, la tercera fase del programa económico del Gobierno arrancó con un debut soñado. El levantamiento parcial del cepo trajo resultados inmediatos en los frentes clave: se observó una compresión del contado con liquidación (CCL), una mejora en los bonos soberanos y un rebote en los activos de renta variable.

Pero lo más relevante, destacan, es que el mundo acompaña. Durante los primeros 16 meses de la gestión Milei, los activos argentinos se movieron en la misma dirección que los mercados internacionales, tanto en contextos de “risk on” como de “risk off”. Desde el anuncio del “Liberation Day” el pasado 2 de abril, esta sincronía se profundizó. La postura conciliadora de Estados Unidos en materia comercial y el respaldo explícito del secretario del Tesoro, Scott Bessent —quien incluso sugirió una posible línea directa a través del Exchange Stabilization Fund (ESF)— jugaron a favor de Argentina.

1816.png Fuente: 1816.

En el plano local, el Ministerio de Economía aprovechó la compresión reciente de la curva de tasa fija para ofrecer títulos de mayor plazo en la licitación de hoy. No obstante, desde 1816 advierten que extender duration no parece una apuesta clara en este contexto. El Gobierno busca llevar el tipo de cambio oficial al piso de la banda, y si el mercado no acompaña por sí solo, el Banco Central ya mostró estar dispuesto a endurecer la política monetaria. Subas fuertes en las tasas overnight podrían marcar el camino, incluso sin emitir más pesos, mediante la colocación de Bopreales.

El interrogante ahora es si la mejora transitoria en la liquidez —producto de la inyección de $1,6 billones en la licitación pasada y la baja en los encajes— incentivará a los inversores a tomar más riesgo en títulos largos, o si se mantendrá la preferencia por Lecaps de menor duración.

Con la consolidación del nuevo esquema cambiario y una inflación de alta frecuencia que apunta a un promedio mensual de solo 1,7% entre mayo y octubre, el mercado empieza a descontar un nuevo escenario. Sin embargo, la cautela persiste.