Warren Buffett se desprende de acciones de Apple y escaló su liquidez

La compañía publicó sus resultados en el tercer trimestre . En ese período obtuvo un beneficio de u$s 26.251 millones , frente a las pérdidas de u$s 12.767 millones que tuvo en el mismo periodo del año pasado. Esto se debe, sobre todo, a la evolución en Bolsa de sus participadas.

Anillo apple Berkshire Hathaway sigue desprendiéndose acciones de Apple.

Ahora, cerca del 70% del valor de la cartera bursátil de la empresa de Buffett, se explica por cinco empresas: Coca-Cola (u$s 230.600 millones), Apple (u$s 69.900 millones), American Express (u$s 41.100 millones), Bank of America (u$s 31.700 millones) y Chevron (u$s 18.800 millones).