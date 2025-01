A 5 años del crimen de Fernando Báez: cómo viven hoy los asesinos y cuál es su situación judicial

Hoy, todos siguen detenidos en la Alcaidía del Melchor Romero. Allí duermen de a dos por celda y comparten patio con otros detenidos. Tras las rejas realizan actividades recreativas, con el profesor de educación física como lo hace el resto de los otros pabellones. Participan en talleres de lectura y alfabetización jurídica.

Fernando Báez Sosa Estas fueron las últimas publicaciones de la madre de Fernando Báez Sosa en su Instagram.

Al momento de su condena, todos fueron juzgados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Estos dos agravantes habilitaron la posibilidad de las condenas a prisiones perpetuas.

No obstante, Casación consideró que no se pudo probar la alevosía durante el juicio. Así, en caso de que en otra instancia judicial se cuestione también la premeditación, podrían cambiar las penas para todos los condenados, incluso los más complicados.

La misa conmemorativa a 5 años de la muerte de Fernando Báez Sosa

El sábado 18 de enero se cumplen 5 años de la muerte de Fernando Báez Sosa, por lo tanto, sus padres informaron que habrá una misa en su memoria para despedirlo.

A través de sus redes, Graciela Sosa, madre de la víctima, informó que se llevará a cabo a partir de las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la calle Larrea 1252 del barrio porteño de Recoleta.

"Los invitamos a acompañarnos en este día tan difícil para nosotros" comunicó a través de su Instagram.

El video de la madre de Fernando Báez Sosa, a casi cinco años del crimen: "Mantendremos viva tu memoria"

La madre de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell en enero del 2020, publicó un video para recordar a su hijo, a días de que se cumplan cinco años del crimen, el próximo sábado 18.

Embed - Graciela Sosa on Instagram View this post on Instagram A post shared by Graciela Sosa (@graciela.sosa.33)

En las imágenes que publicó en la red social Instagram Graciela Sosa, se observa al joven junto a sus padres en una foto familiar y luego otra imagen en la que apareció solo. "5 años sin Fernando", dice la publicación.

La carta de Graciela: "Te espero en mis sueños"

La madre de Fernando compartió una foto de la carta que escribió a mano y en letra cursiva para él: “Para mi hijo Fernando Báez Sosa. Al cumplirse 5 años de tu asesinato me pongo a escribirte pensando en todos los bellos momentos compartidos a tu lado que jamás nadie podrá arrancar de nuestro corazón”, comenzó escribiendo Graciela.



Al cerrar el escrito, expresó: “Te extraño tanto Fer. Todas las noches espero encontrarte en mis sueños, que me abraces fuerte y me digas: ‘Má, ya llegué’ (...) Hasta pronto hijo mío (...) Tu mamá y tu papá no te olvidan”.