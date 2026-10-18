Encontraron en Uruguay a la adolescente de 15 años que era buscada con la Alerta Sofía + Agregar ámbito en









La joven fue localizada junto a un hombre de 38 años y permanece a resguardo. Había sido vista por última vez el viernes en Paysandú, cerca del puente internacional que conecta Uruguay con Colón, Entre Ríos, lo que motivó la búsqueda en ambos países.

Encontraron a la adolescente de 15 años que era buscada con la Alerta Sofía, Camila Ayelén Rodríguez Caraballo.

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, fue encontrada en Uruguay luego de permanecer desaparecida desde este viernes. Su búsqueda había activado la Alerta Sofía en la Argentina y la Alerta Amber en el país vecino, tras ser vista por última vez en la zona fronteriza entre Paysandú y Colón, Entre Ríos.

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El caso movilizó a las autoridades de ambos países, que coordinaron las tareas para localizar a la joven. La difusión de su imagen y sus datos personales buscó ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar que la población pudiera aportar información sobre su paradero.

Cómo fue la desaparición de Camila Rodríguez La familia de la adolescente había manifestado su preocupación luego de advertir que no estaba en su habitación durante la mañana del viernes. Hernando Rodríguez, su padre, contó que la había visto cerca de las seis y que, entre las 6.30 y las 7.30, ya no se encontraba en la vivienda: “Ella estaba en el cuarto, y entre las 6.30 y 7.30 de la mañana ya no estaba más”.

Nadia Caraballo, la madre de Camila, señaló, en su momento, que la adolescente no utilizaba redes sociales y que no acostumbraba salir sola. “No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro”, expresó.

Los familiares habían solicitado que se revisaran las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos movimientos de la joven y establecer qué había ocurrido antes de su desaparición.

Durante las horas en las que permaneció desaparecida, la familia también contó que Camila dejó de asistir al colegio después de sufrir burlas por el acné. Según su padre, la joven quería continuar con sus estudios. La búsqueda en Argentina y Uruguay Las autoridades uruguayas habían activado la Alerta Amber, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha la Alerta Sofía para colaborar con el operativo. Este mecanismo permite difundir de manera urgente los datos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que existe un riesgo grave para su integridad. La participación de las fuerzas de seguridad, los organismos públicos y la ciudadanía busca acelerar su localización.

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