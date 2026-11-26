Una mujer de 36 años falleció en este balneario de Maldonado, situado a 10 kilómetros de Punta del Este y pionero del naturismo en Sudamérica.

Una turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles luego de entrar al mar en la playa nudista de Chihuahua , ubicada en el departamento uruguayo de Maldonado, a unos 10 kilómetros de Punta del Este.

El caso puso nuevamente en foco las características de este balneario de la bahía de Portezuelo, reconocido como el principal punto naturista de Uruguay y que durante los días hábiles no cuenta con servicio de guardavidas .

El episodio ocurrió cerca de las 13:30, cuando la mujer ingresó al agua junto a su pareja, también argentino y de la misma edad. Ante las dificultades de ambos en el mar, se dio aviso al sistema de emergencias 911 y otros bañistas lograron sacar inconsciente a la mujer hacia la orilla. El hombre consiguió salir por sus propios medios en buenas condiciones físicas.

Al lugar acudió personal de la Prefectura Nacional Naval por tierra y con una embarcación, aunque al arribar ambos ya estaban fuera del agua. La turista recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de personas que estaban en la playa y luego por efectivos de Prefectura y un equipo médico de Cardiomóvil, que constató el fallecimiento a las 14:35 . En el momento del hecho no había guardavidas en el lugar, ya que el servicio opera solo los fines de semana.

El acompañante fue trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona. Aunque la identidad de la víctima no fue informada de manera oficial, trascendió que sería oriunda de la localidad entrerriana de Viale y que la pareja había arribado a Punta del Este pocas horas antes.

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Cómo es Chihuahua, la playa nudista de Uruguay en la que murió una argentina

Situada sobre la bahía de Portezuelo, en el kilómetro 115,5 de la ruta Interbalnearia, Chihuahua es la playa naturista más emblemática de Uruguay y una de las pioneras de América del Sur. Si bien el nudismo se practicaba allí desde la década de 1960, fue habilitada oficialmente por las autoridades en el año 2000 y en 2015 la Federación Naturista Internacional la ubicó como la tercera mejor playa nudista del continente.

Su costa se extiende a lo largo de casi un kilómetro y medio de arenas blancas y finas, rodeadas por grandes médanos y pinos marítimos con vista hacia Punta Ballena y Casapueblo. El balneario carece de rambla y de bajadas convencionales, por lo que el ingreso a la playa se realiza directamente a través de las dunas, mientras que sus calles internas están trazadas en forma de semicírculo para que todos los caminos conduzcan al mar.

En el lugar el nudismo es opcional y convoca a unas 3.000 personas durante el verano. El sector habilitado va desde la proyección de la calle central Avenida 25 Metros hasta la desembocadura del arroyo El Potrero al oeste, y funciona bajo un código de ética de la Asociación Uruguaya Nudista Naturista que exige mantener la limpieza, evitar conductas obscenas y respetar la privacidad de los visitantes sin tomar fotografías ni mirar de manera insistente.