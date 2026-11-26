Uruguay: una turista argentina murió ahogada en una playa nudista + Agregar ámbito en









La mujer había ingresado al mar con su novio, también argentino. Sin embargo, ella no pudo salir por sus propios medios y debió ser reanimada varias veces.

La Prefectura Nacional Naval acudió al lugar por tierra y con una embarcación, pero al llegar encontró a ambos integrantes de la pareja fuera del mar. Google Maps

Una mujer argentina de 36 años murió ahogada tras ingresar al mar en la playa nudista de Chihuahua, en el departamento de Maldonado, en Uruguay. La mujer había entrado al agua acompañada por su pareja y fue rescatada inconsciente por otros bañistas.

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El aviso al sistema de emergencias 911 se registró cerca de las 13.30 del miércoles, luego de que se alertara que dos personas tenían dificultades en el agua.

La Prefectura Nacional Naval acudió al lugar por tierra y con una embarcación, pero al llegar encontró a ambos integrantes de la pareja fuera del mar.

Murió una turista argentina en una playa nudista de Uruguay El hombre logró salir por sus propios medios y se encontraba en buenas condiciones físicas. La mujer, en cambio, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar, primero de quienes estaban en la playa, y luego del personal de Prefectura y de un equipo médico de Cardiomóvil.

El hombre logró salir por sus propios medios y se encontraba en buenas condiciones físicas, mientras la mujer recibió maniobras de reanimación. Google Maps Los médicos constataron su muerte a las 14.35. Por su parte, el acompañante fue trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona. La identidad de la víctima no fue difundida oficialmente, aunque trascendió que sería oriunda de Viale, en la provincia de Entre Ríos, y que la pareja había llegado a Punta del Este pocas horas antes.

La playa Chihuahua está a unos 10 kilómetros de Punta del Este y dispone de guardavidas solo los fines de semana, por lo que no había rescatistas de ese servicio en el momento del hecho. La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, intervino en la investigación sobre las circunstancias del ahogamiento. El fin de semana largo movilizó $332.557 millones, pero cayó el gasto turístico y hubo menos viajeros En el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, la cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo período de 2025 y el gasto total se hundió un 30,3% real, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque en el receso del año pasado, el descanso se extendió durante cuatro días, mientras en esta oportunidad fueron tres y también incidió la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV. En esta oportunidad, se movilizaron 1.410.000 turistas en todo el país y se generó un impacto económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, detrás del movimiento que dejó el feriado, los indicadores mostraron un turismo condicionado por el menor poder adquisitivo, los viajes de cercanía y la búsqueda de alternativas más económicas.

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