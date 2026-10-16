Alarma en los colegios por fotos íntimas modificadas con inteligencia artificial: cómo se acompaña a una víctima adolescente y las deudas para un abordaje integral

Escuelas secundarias padecen un fenómeno donde los adolescentes son víctimas y victimarios. Profesionales del derecho y la tecnología recordaron sobre recursos existentes pero llamaron a elaborar protocolos más claros e integrales.

Luego del episodio en la Escuela Modelo de Lomas de Zamora , donde un grupo de alumnos alteraron imágenes de sus compañeras con Inteligencia Artificial (IA) para desnudarlas y venderlas , se encendieron las alarmas en las escuelas secundarias sobre un nuevo interrogante: qué hacer y cómo acompañar a las víctimas de los deepfakes . Profesionales del derecho y la educación tecnológica le expresaron a Ámbito los pasos a seguir y recalcaron los elementos faltan dentro de las instituciones para un mayor abordaje.

Por otro lado, desde la organización Bienestar Digital indicaron que cada distrito cuenta con un área de protección para darle seguimiento a estos casos pero, sin embargo, las escuelas mantienen un rumbo poco claro sobre los pasos a seguir. Por último, desde la organización Kaleidos instaron a repensar el fenómeno desde la Educación Sexual Integral (ESI) para reforzar la importancia de valores como el consentimiento y el respeto dentro de los grupos escolares, sea fuera como dentro del uso de pantallas.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires interviene a través del acompañamiento, asesoramiento jurídico y presentaciones administrativas y judiciales mediante figuras como la del amicus curiae ("amigo del tribunal"). Su directora de Políticas de Igualdad, María Alejandra López, informó que allí reciben diversas denuncias de violencia de género , entre ellas las del tipo digital.

Entre sus herramientas, trabajan en la prevención de este tipo de casos desde hace más de ocho años a través de su taller Cortá a Tiempo, dictado en escuelas y entidades deportivas, con foco en el público de entre 15 y 21 años. Su objetivo es que puedan "comprender el origen de estas formas de violencia machista y sus consecuencias", sostuvo López.

Hasta el momento, más de 35.000 adolescentes bonaerenses fueron capacitados, como parte de una "propuesta pedagógica, participativa y lúdica que, debido a la magnitud de la demanda, llegó a desarrollarse incluso en teatros". En estos talleres, abordan:

El origen y el desarrollo de las violencias;

Estrategias de prevención ;

; Legislación vigente (Ley Olimpia);

Proyectos legislativos en tratamiento en la provincia orientados a la protección de las/os adolescentes (Ley Ema);

La organización Kaleidos se dedica a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) con talleres en escuelas, organizaciones y equipos de trabajo. Una de sus coordinadoras, Romina Rodríguez, apuntó a que la creación de estas imágenes "vulnera la intimidad y la dignidad" de las víctimas porque aunque "sean falsas, el daño es real".

En este sentido, reiteró la importancia de la ESI para generar "espacios de reflexión sobre el consentimiento, la intimidad, el respeto, los vínculos y las formas de relacionarnos", tanto dentro como fuera de las pantallas. "Es fundamental no limitar la conversación al uso de la tecnología, sino cuestionar los mandatos, revisar las prácticas grupales y construir vínculos basados en el consentimiento, el respeto y la responsabilidad", enfatizó.

Las herramientas legales y el acompañamiento a la víctimas: qué hay y qué falta

En cuanto a las herramientas legales, existe la ley Olimpia que contempla la adopción de medidas cautelares frente a determinadas formas de violencia digital. Sin embargo, advirtió López, "estas medidas no implican por sí mismas una sanción penal".



"Para que exista, la conducta debe encuadrarse en un delito previsto por la legislación vigente", detalló la abogada y contrastó con figuras reconocidas como delictivas como la pornografía infantil o grooming. En este contexto, señaló que se encuentra en tratamiento el proyecto de ley Ema, que propone "sanciones para la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento".

En cuanto a las herramientas legales, existe la ley Olimpia que contempla la adopción de medidas cautelares frente a determinadas formas de violencia digital. Freepik

Al momento de acompañar a una víctima, las escuelas y padres cuentan con protocolos y lineamientos provinciales aunque en algunos casos resultan "muy escuetos o prácticamente inexistentes", según la especialista en crianza y miembro de Bienestar Digital Lucía Fainboim.

Así, si bien estos hechos ocurren fuera de las instituciones "repercuten en las dinámicas escolares y son casi la inmensa minoría las que tienen claro el paso a paso". "Quienes trabajamos con escuelas intentamos construir estos lineamientos respecto de las primeras 48 horas, que son las más importantes. Las instituciones suelen actuar con buena intención, pero en la mayoría de los casos igualmente revictimizan a la víctima", sintetizó.

En ese sentido, manifestó la necesidad de construir protocolos claros donde los colegios "se sientan respaldados" para un sostén en el mediano y largo plazo para tratar con la víctima, victimario y testigos.