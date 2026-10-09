Lomas de Zamora: allanaron la casa de los adolescentes imputados por crear imágenes con IA de sus compañeras desnudas

El procedimiento se llevó adelante por orden de la fiscalía. En el operativo secuestraron celulares, computadoras, una consola de videojuegos y otros elementos que serán peritados. Por el hecho hay cuatro imputados y unas 50 víctimas.

La Justicia allanó las casas de los cuatro estudiantes del Colegio Modelo Lomas imputados por utilizar inteligencia artificial (IA) para crear imágenes de sus compañeras desnudas y comercializarlas en plataformas de contenido para adultos .

Los procedimientos se realizaron por orden de la Fiscalía y como resultado se secuestraron celulares, computadoras y una PlayStation, entre otros elementos. Los dispositivos electrónicos serán analizados en el marco de la investigación.

En el expediente se investiga la adulteración de imágenes de unas 50 alumnas. Los adolescentes acusados pertenecen al tercer año de la institución del partido de Lomas de Zamora, tienen 15 años y están acusados de producir y distribuir las imágenes manipuladas con inteligencia artificial.

En la causa, se busca determinar qué rol tuvo un adulto en el caso, quien habría pagado con su tarjeta de crédito la herramienta de IA que los adolescentes utilizaron para alterar las imágenes de sus compañeras.

Entre las medidas dispuestas por la Justicia se ordenó un cese de hostigamiento y una prohibición de acercamiento al colegio. El objetivo es garantizar la protección de las adolescentes afectadas y evitar el contacto con los imputados.

En paralelo, las autoridades del colegio resolvieron que los cuatro alumnos continúen el ciclo lectivo de forma virtual, de manera que podrán seguir cursando sin asistir presencialmente a la institución, mientras se determina la responsabilidad de cada uno en la investigación.

En tanto que los padres de las víctimas comenzaron a contratar estudios de abogados para analizar posibles acciones legales. La mamá de una de las alumnas damnificadas contó a TN cómo se enteraron de la situación. Fue a partir de los propios estudiantes y señaló que "supuestamente el colegio lo sabe desde hace un mes": "En vez de llamarnos, decidió encubrirlos, ocultar esta información, que es gravísimo lo que pasó”.

Según el relato de la madre, ese material luego era vendido por los adolescentes, quienes "lo compartían con otros colegios de las zonas, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”. Además, la mujer dio detalles sobre la herramienta utilizada: “Lo hacían con una IA que no se usa normalmente, una paga. Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”.

Los cuestionamientos de las familias hacia el colegio

Las familias buscan determinar ahora hasta dónde llegó la difusión de las imágenes y quiénes tuvieron acceso al material. “Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo. Pedimos que por la gravedad de la situación seamos atendidos ya”, relató la mujer.

La madre también cuestionó la forma en la que se habría manejado la situación con las alumnas, ya que sostuvo que "el colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos" y agregó: “Es un peligro. Un colegio no te está comunicando lo que está pasando, ¿cómo puedo así ayudar a mi hija? Si le pasaba algo en el medio, nunca íbamos a saber el por qué”.

El reclamo de los padres y estudiantes derivó en nuevas acciones por parte del colegio durante las últimas horas. Según informó la familia, este miércoles se desarrolla una reunión entre padres, autoridades de la institución y representantes distritales de Educación.