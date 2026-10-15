Las empresas prevén aumentos salariales del 22% en 2027 y la inteligencia artificial ya empieza a cambiar las contrataciones

El relevamiento de WTW mostró que el 56% de las compañías ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, con una proyección que se ubica en línea con la inflación esperada. Además, dos de cada tres empresas utilizan IA y el 38% anticipa que la tecnología impulsará un rediseño de puestos en los próximos 12 meses.

Dos de cada tres empresas utilizan IA. El 38% anticipa que la tecnología impulsará un rediseño de puestos en los próximos 12 meses.

Las empresas argentinas proyectan un aumento salarial del 22% para el personal fuera de convenio durante 2027 , mientras avanzan en la planificación de sus presupuestos para el próximo año. En paralelo, la inteligencia artificial comienza a modificar las estrategias de Recursos Humanos, con cambios previstos en el diseño de los puestos, las habilidades requeridas y las decisiones de contratación.

Los datos surgen de una encuesta de WTW , presentada en el marco de su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios . Según el relevamiento, el 56% de las compañías ya comenzó a trabajar en el presupuesto salarial para 2027, mientras que el 44% todavía no inició ese proceso.

Entre las empresas que avanzaron con la planificación, la inflación estimada para el próximo año se ubica en un promedio del 22,4%, frente a un presupuesto inicial de incrementos salariales del 22,8%. En ambos casos, la mediana es del 22%, con valores que van del 20% al 25% entre los percentiles 25 y 75.

La diferencia entre las previsiones de inflación y los aumentos presupuestados es acotada. El resultado refleja que, al menos en esta primera etapa de planificación, las compañías trabajan con una hipótesis de ajustes salariales prácticamente alineada con la evolución de los precios que esperan para 2027.

La planificación también muestra una concentración en dos o tres instancias de actualización salarial. El 76% de las empresas prevé realizar esa cantidad de ajustes durante 2027: un 38% proyecta dos incrementos y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, el aumento acumulado previsto tiene una mediana del 10%, mientras que para el primer semestre se ubica en el 10,1%. En el conjunto del año, la mediana del presupuesto salarial es del 22%.

Las proyecciones presentan diferencias según la actividad. Los servicios profesionales encabezan el ranking, con una mediana de aumentos del 24% para 2027. Le siguen consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología, con un 23% en cada caso.

En el otro extremo, energía registra una previsión del 20%, mientras que bancos y entidades financieras proyectan un 21%. La muestra total, que reúne a las empresas relevadas por WTW, se ubica en el 22%.

El panorama para el cierre de 2026 también refleja cautela. El 58% de las compañías no prevé modificar el presupuesto salarial de este año, mientras que un 34% todavía analiza esa posibilidad y apenas un 8% anticipa cambios.

Además, la eventual aplicación de un ajuste compensatorio -conocido como "catch up"- a comienzos de 2027 sigue sin definirse en buena parte del mercado. El 49% de las empresas descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% afirma que la implementará. Entre las que prevén hacerlo, el ajuste tiene una mediana del 5%.

Inteligencia artificial: más cambios en los puestos y menos contrataciones

La transformación tecnológica aparece como otro de los ejes centrales de la agenda empresarial. De acuerdo con la encuesta de WTW, el 66% de las compañías ya utiliza inteligencia artificial, frente al 31% registrado en mayo de 2025. Otro 25% mantiene el tema bajo análisis y un 9% señala que no aplica a su actividad.

Sin embargo, la incorporación de estas herramientas no implica necesariamente un aumento de las plantillas. Al consultar sobre el impacto de la IA en las contrataciones, el 35% de las empresas respondió que todavía lo tiene bajo análisis, el 28% no observa efectos y el 16% afirmó que modificó los perfiles que busca incorporar. Un 14% señaló que aceleró algunas contrataciones, mientras que un 7% redujo ciertas búsquedas.

Las expectativas para los próximos 12 meses apuntan principalmente a cambios en la organización del trabajo. El 38% de las compañías anticipa un rediseño de puestos, mientras que el 12% espera una reducción de las contrataciones. Un 16% no prevé cambios y un 33% todavía no definió qué impacto tendrá la tecnología en su estructura.

En cuanto a las posiciones que podrían verse más afectadas durante los próximos tres años, las administrativas encabezan las respuestas, con el 23%. Les siguen tecnología y atención al cliente o "call centers", con un 14% cada una. También aparecen soporte interno, Recursos Humanos y finanzas y administración.

La respuesta de las compañías combina automatización y capacitación. Un 34% reúne distintas estrategias para adaptarse a los cambios, un 28% rediseña puestos y un 22% capacita a sus empleados actuales. En materia de nuevas incorporaciones, los especialistas en inteligencia artificial lideran los perfiles más demandados por este proceso, con el 23%, seguidos por analistas de datos y especialistas en ciberseguridad.

La adopción de IA también se extiende a la gestión de personas. En Recursos Humanos, el principal uso identificado es el reclutamiento y la selección, con el 22%, seguido por las comunicaciones internas, con el 21%. En beneficios, en tanto, los chatbots concentran el 37% de las aplicaciones reportadas.

Para 2027, la transformación digital, la inteligencia artificial y la automatización comparten el primer lugar entre las prioridades de Recursos Humanos, con el 12% de las respuestas. La retención del talento clave reúne otro 12%, mientras que el acompañamiento al negocio y sus líderes representa el 9%. El desarrollo de nuevas habilidades y la formación de líderes completan los principales desafíos de las compañías.