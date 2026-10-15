Alerta beneficiarios del IPS: una oficina clave de la provincia no atenderá durante toda la semana

La interrupción del servicio presencial obliga a reorganizar consultas y gestiones en el norte bonaerense, con dos alternativas para quienes necesiten atención.

El IPS bonaerense comunicó cambios temporales en la atención presencial de una dependencia del interior provincial.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que una de sus dependencias del interior bonaerense permanecerá cerrada durante varios días de octubre . La medida afecta a quienes tenían previsto acercarse para realizar consultas previsionales, presentar documentación o avanzar con gestiones vinculadas a sus beneficios.

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La interrupción corresponde al Centro de Atención Previsional (CAP) de Arrecifes, que no brindará atención al público entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre. Frente a esta situación, el organismo provincial indicó que existen dos oficinas alternativas en localidades cercanas para quienes necesiten resolver asuntos presenciales durante ese período.

La sede afectada es el CAP de Arrecifes , ubicado en la avenida Merlassino 782. El cierre temporal abarca cuatro jornadas hábiles: desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre inclusive, de acuerdo con el aviso difundido por el Instituto de Previsión Social.

El organismo provincial informó alternativas de atención para quienes tengan trámites pendientes durante octubre.

El comunicado no detalla el motivo específico de la interrupción . Por ese motivo, no corresponde atribuir la medida a refacciones, mudanzas, problemas técnicos u otras causas que el organismo no haya confirmado públicamente.

Para quienes residen en Arrecifes o en localidades próximas, el dato central es que durante esas cuatro jornadas no podrán realizar sus gestiones presenciales en esa dependencia.

La recomendación es revisar las alternativas disponibles antes de trasladarse, en especial si el trámite requiere documentación en papel o una consulta que no puede resolverse por Internet.

El CAP forma parte de la red provincial destinada a atender cuestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales. Su cierre temporal puede alterar la organización de quienes dependen de esa oficina, aunque el anuncio no implica una suspensión general de los servicios del IPS en toda la provincia.

Las personas que necesiten realizar gestiones previsionales deberán consultar los canales oficiales antes de trasladarse. Magnific

Qué hacer si tenés un trámite pendiente o un turno esta semana

Si tenías pensado acercarte a la sede de Arrecifes entre el 13 y el 16 de octubre, lo primero es verificar qué tipo de gestión necesitás completar y si requiere atención presencial.

No conviene dar por confirmado un turno en otra localidad ni asumir que una cita programada se trasladará automáticamente a una oficina alternativa: el aviso oficial no informa un mecanismo de reprogramación automática.

Para consultas generales, el IPS cuenta con canales de atención y servicios digitales que permiten acceder a información previsional. En su sitio oficial están disponibles opciones como la consulta de expedientes, los recibos de haberes, la certificación negativa, el reconocimiento de servicios y el acceso a turnos.

Las dos oficinas alternativas habilitadas por el organismo

Para mantener la atención durante el cierre de Arrecifes, el IPS señaló dos dependencias cercanas: una en Pergamino y otra en Salto. Ambas funcionan de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, según los datos difundidos por el organismo provincial.