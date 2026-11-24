Las acreditaciones se distribuirán en dos jornadas y habrá un plazo específico para retirar los fondos en las entidades bancarias.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las fechas correspondientes al pago de noviembre de 2026. El esquema contempla dos jornadas de acreditación para los beneficiarios del sistema previsional bonaerense.

La distribución se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) . De esta manera, algunos jubilados y pensionados cobrarán el viernes 27 de noviembre, mientras que el resto deberá esperar hasta el lunes 30.

El calendario oficial del IPS establece dos fechas para el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a noviembre. La organización se realiza mediante grupos de beneficiarios, definidos por el último número del documento. El primer turno será el viernes 27 de noviembre. Durante esa jornada, podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3.

En tanto, el segundo grupo tendrá disponible sus haberes el lunes 30 de noviembre. En este caso, el pago corresponderá a quienes tengan documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El cronograma queda organizado de la siguiente manera:

Un punto a tener en cuenta es que este esquema corresponde exclusivamente a los beneficiarios del IPS bonaerense . No debe confundirse con el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que tiene otro cronograma y contempla prestaciones de alcance nacional.

Qué día cobran las pensiones sociales no contributivas en noviembre

Los titulares de pensiones sociales no contributivas de la provincia de Buenos Aires tendrán una fecha de pago diferente a la distribución establecida para las jubilaciones y pensiones ordinarias.

Según el calendario publicado por el IPS, todas las terminaciones de DNI cobrarán el viernes 27 de noviembre. Esto significa que no habrá una división en dos grupos para este tipo de prestación. El esquema comprende los documentos finalizados en los diez números posibles:

DNI terminado en 0

DNI terminado en 1

DNI terminado en 2

DNI terminado en 3

DNI terminado en 4

DNI terminado en 5

DNI terminado en 6

DNI terminado en 7

DNI terminado en 8

DNI terminado en 9

De esta manera, los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas podrán disponer de sus haberes desde la primera jornada del cronograma, sin importar cuál sea el último número de su documento.

Los beneficiarios deberán tener en cuenta las fechas establecidas por el organismo previsional. Magnific

Hasta cuándo hay tiempo para cobrar por ventanilla en el Banco Provincia

Además de las fechas de acreditación, el Instituto de Previsión Social informó cuál será el vencimiento para retirar los haberes de noviembre mediante el sistema de pago por ventanilla. El plazo vencerá el miércoles 23 de diciembre de 2026. Esa será la fecha límite establecida para quienes deban percibir sus haberes por esa modalidad.

La comunicación del organismo busca que los beneficiarios tengan presente el vencimiento y no dejen pasar el período habilitado para retirar el dinero. En este punto, conviene diferenciar dos cuestiones: una es la fecha en la que el haber queda disponible según la terminación del DNI y otra es el último día habilitado para cobrarlo por ventanilla.

Quienes habitualmente cobran mediante una cuenta bancaria deben tener en cuenta la modalidad correspondiente a su prestación y consultar con su entidad ante cualquier inconveniente con la acreditación. Para evitar traslados innecesarios, el IPS recomienda consultar sus canales oficiales antes de concurrir a una dependencia o realizar gestiones vinculadas con los haberes.