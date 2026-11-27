IPS sin oficinas la próxima semana: por cuánto tiempo y cómo hacer los trámites + Agregar ámbito en









El Instituto de Previsión Social bonaerense cerrará sus oficinas por un asueto administrativo. Qué gestiones pueden hacerse online.

El IPS bonaerense permanecerá cerrado el lunes 30 de noviembre por un asueto administrativo. IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el próximo lunes 30 de noviembre no atenderá al público en sus oficinas centrales ni en los Centros de Atención Previsional (CAP) distribuidos en el territorio bonaerense. La medida responde a una jornada de asueto por el día de las y los trabajadores previsionales del organismo.

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La interrupción de la atención presencial será por un día y se enmarca en el aniversario de la institución. Quienes necesiten iniciar gestiones, consultar expedientes o presentar documentación deberán revisar las alternativas digitales disponibles, mientras que el servicio presencial volverá a funcionar con normalidad a partir del martes 1° de diciembre.

Imagen: IPS Asueto administrativo por el día de las y los trabajadores del IPS El IPS confirmó que el lunes 30 de noviembre de 2026 permanecerán cerradas las oficinas centrales y los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense. El asueto administrativo se estableció en conmemoración del 78° aniversario de la creación del organismo y del día de sus trabajadores y trabajadoras.

La medida alcanza a las dependencias de atención presencial, por lo que durante esa jornada no se podrán realizar trámites de manera habitual en las oficinas. La disposición no implica una suspensión general de actividades en la provincia de Buenos Aires, sino que se circunscribe a las dependencias del Instituto de Previsión Social.

Según el comunicado oficial, la atención presencial se retomará el martes 1° de diciembre en todas las oficinas del IPS. Por eso, quienes tengan previsto concurrir para presentar documentación, solicitar asesoramiento o realizar una gestión previsional deberán reorganizar su visita y contemplar el cierre del lunes.

IPS Cómo hacer trámites online El IPS cuenta con un portal de trámites digitales que permite iniciar solicitudes, incorporar documentación y consultar el estado de distintas gestiones sin necesidad de acudir a una oficina. La plataforma está disponible a través del sitio oficial del organismo y puede utilizarse desde una computadora, tablet o teléfono celular. Entre las opciones habilitadas se encuentran la presentación de documentación para trámites previsionales, la consulta de expedientes, el acceso a formularios y distintas gestiones que pueden realizarse de manera remota. Para conocer qué servicios están disponibles, los usuarios deben ingresar al apartado de trámites en línea del IPS y seleccionar la opción correspondiente a su necesidad. Además, mediante Mi IPS, las personas afiliadas y beneficiarias pueden acceder a diferentes servicios, como la consulta de expedientes digitales, recibos de haberes y otras herramientas vinculadas con sus prestaciones. Antes de concurrir presencialmente, se recomienda verificar en la página oficial si la gestión puede resolverse de forma online, para evitar traslados innecesarios y aprovechar los canales digitales del organismo.

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