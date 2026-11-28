La medida alcanza a las dependencias administrativas de toda la provincia y modifica el cronograma habitual para jubilados y pensionados.

La disposición alcanza a las distintas sedes que el instituto tiene distribuidas en territorio bonaerense.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada especial el próximo lunes 30 de noviembre de 2026 . El organismo confirmó que sus dependencias permanecerán cerradas por un asueto administrativo vinculado con una fecha institucional.

La medida alcanza tanto a las oficinas centrales como a los Centros de Atención Previsional (CAP) distribuidos en el interior bonaerense. En consecuencia, quienes tenían previsto acercarse para realizar consultas, presentar documentación o avanzar con gestiones previsionales deberán tener en cuenta el cambio en el cronograma .

El lunes 30 de noviembre no habrá atención presencial en las dependencias del Instituto de Previsión Social bonaerense debido al asueto administrativo dispuesto para esa jornada. La decisión responde a la conmemoración del Día de las y los Trabajadores Previsionales del IPS , una fecha que coincide con el 78° aniversario de la creación del organismo provincial.

Esto significa que los afiliados, jubilados, pensionados y demás personas que necesitan realizar trámites ante el instituto no podrán concurrir a las oficinas durante ese día. La suspensión alcanza a las actividades administrativas presenciales y no se limita a una sede puntual de La Plata.

Para quienes tenían turnos, consultas o gestiones previstas para el lunes, lo recomendable es revisar la información oficial del organismo y contemplar la reanudación de las actividades al día siguiente . El cierre corresponde al asueto institucional, no a una modificación permanente del calendario de atención.

Oficinas centrales y CAP del interior: alcance del cierre

El asueto no se limita a la sede central del organismo. La comunicación oficial establece que todas las oficinas centrales y los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense permanecerán cerrados durante el lunes 30 de noviembre.

Los CAP cumplen una función importante para los vecinos que viven fuera de La Plata, ya que permiten acercar distintos servicios previsionales a localidades de toda la provincia. A través de estas dependencias, los ciudadanos pueden realizar consultas y gestionar trámites vinculados con jubilaciones, pensiones y otros beneficios administrados por el instituto.

Las dependencias del organismo provincial tendrán una jornada especial durante el cierre de noviembre. Magnific

Por ese motivo, la medida también alcanza a quienes habitualmente concurren a las delegaciones de sus ciudades para resolver cuestiones administrativas. No habrá una excepción general para las oficinas del interior: el cierre comprende a toda la red de atención presencial del IPS.

Entre las gestiones que pueden verse afectadas por la jornada se encuentran las consultas sobre expedientes, la presentación de documentación y el seguimiento de solicitudes previsionales. También deberán contemplar el asueto aquellas personas que necesitan recibir orientación en una dependencia del organismo.

¿Cuándo retoman la actividad normal en el IPS?

El martes 1 de diciembre de 2026 todas las oficinas del Instituto de Previsión Social bonaerense volverán a funcionar con normalidad. La reapertura incluye tanto las dependencias centrales como los Centros de Atención Previsional del interior de la provincia. De esta manera, quienes no puedan completar sus gestiones el lunes tendrán que esperar hasta el día siguiente para retomar la atención presencial.

El regreso a la actividad habitual permitirá continuar con las consultas y los trámites que hayan quedado pendientes por el asueto. En principio, el organismo no informó una extensión del cierre ni una modificación del cronograma para el resto de la semana.

La fecha tiene un significado particular para la institución: el organismo conmemora sus 78 años de creación y reconoce a quienes trabajan en el sistema previsional bonaerense.