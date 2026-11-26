La interrupción del servicio presencial obliga a los vecinos a dirigirse a otra dependencia para gestionar consultas y trámites previsionales durante noviembre.

Los vecinos de la ciudad deberán tener en cuenta las modificaciones anunciadas por el organismo para organizar sus gestiones previsionales.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el Centro de Atención Previsional (CAP) de Junín permanecerá cerrado temporalmente durante la segunda quincena de noviembre. La medida tiene un plazo establecido y contempla una alternativa para que los vecinos puedan continuar con sus gestiones sin tener que esperar hasta la reapertura de la oficina habitual.

Durante ese período, la atención al público estará concentrada en el CAP Junín 2 , una dependencia ubicada sobre la calle Colón, entre Belgrano y Lavalle. El organismo provincial comunicó que esa sede estará disponible para recibir a quienes necesiten realizar consultas o avanzar con trámites vinculados al sistema previsional.

El CAP de Junín permanecerá cerrado desde el martes 17 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 . Se trata de una interrupción temporal del servicio presencial en esa dependencia, no de un cierre definitivo de la oficina.

El IPS difundió información oficial sobre el funcionamiento de sus oficinas y los canales disponibles para consultas.

El calendario comunicado por el Instituto de Previsión Social establece que la atención se reanudará el martes 1 de diciembre , en el horario habitual de los centros de atención previsional. Así, los vecinos que necesiten acudir a la sede original deberán tener presente que durante esas dos semanas no podrán ser atendidos allí.

La medida alcanza un período de diez días hábiles , si se consideran las jornadas de lunes a viernes y se excluyen los fines de semana. Para quienes tenían previsto acercarse a la oficina durante noviembre, el cambio implica reorganizar la visita y dirigirse a la dependencia alternativa.

Dónde realizar trámites durante el cierre

La dependencia habilitada para sostener la atención presencial es el CAP Junín 2, que funciona en Colón N.º 59, entre Belgrano y Lavalle. Esa dirección será el punto de referencia para los vecinos que necesiten acercarse al IPS mientras permanezca cerrada la oficina de la calle Padre Ghio. Para comunicarse con esta sede, el organismo difundió el siguiente correo electrónico:

correo electrónico: [email protected]

dirección: Colón N.º 59, entre Belgrano y Lavalle, Junín

atención presencial: de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30

El listado institucional indica que Junín 2 no tiene una línea telefónica propia publicada. Por esa razón, el correo electrónico aparece como una vía directa de contacto con la oficina alternativa. Antes de trasladarse, puede resultar útil escribir para consultar si el trámite requiere documentación específica o si existen indicaciones particulares para ese procedimiento.

El Instituto de Previsión Social bonaerense comunicó cambios temporales en la atención presencial de una de sus dependencias en Junín. Pexels

Horarios de atención y canales habilitados del IPS en Junín

El horario informado para los Centros de Atención Previsional de la provincia es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. Esa franja también rige para la oficina alternativa de Junín durante el período en el que la sede habitual no recibirá al público.

Para quienes no puedan acercarse personalmente, el IPS dispone de canales generales de consulta. Entre ellos se encuentra la línea telefónica 148, destinada a la atención previsional. Las personas que se comuniquen desde el interior del país también pueden llamar al 0800-777-0148.

Otra herramienta disponible es Mi IPS, la plataforma digital del organismo provincial. A través de su sitio web, los beneficiarios pueden acceder a distintas funcionalidades, entre ellas consultar el seguimiento de expedientes y visualizar o descargar recibos de haberes. Para ingresar se necesita contar con usuario y clave personal.

La disponibilidad de herramientas digitales y líneas generales no implica que todos los trámites puedan resolverse de manera remota. Algunas gestiones pueden requerir documentación presencial o indicaciones específicas de cada área. En esos casos, lo más prudente es consultar antes de iniciar el procedimiento o realizar un viaje innecesario.