¡Atención AUH de ANSES! Este será el monto de la Tarjeta Alimentar en julio 2025, según la cantidad de hijos

De esta manera, el valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $111.161,78 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($88.929,42), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Por su parte, el valor del 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $361.963,21, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $55.059,42 en julio 2025.

Montos de las Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos

El programa disponible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Y su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, las cifras de la Tarjeta Alimentar, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central, como la AUH o la AUE, y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.