Avanza el desalojo de Devoto: en cuatro días trasladaron a Marcos Paz al 80% de los detenidos + Agregar ámbito en









La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que en cuatro jornadas se trasladó a más del 79,5% de los alojados. Ya son 1.193 los reclusos que habitan los nuevos pabellones.

El Ministerio de Seguridad de la Nación sigue adelante con el traslado de los presos.

Mientras se aguardan novedades desde el Vaticano respecto a la salud del papa León XIV y el futuro del viaje a Latinoamérica, continúan adelante los operativos de desalojo de presos de la cárcel de Devoto, uno de los destinos que el Sumo Pontífice tiene previsto visitar. En apenas cuatro días se completaron casi el 80% de los traslados al penal de Marcos Paz.

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La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que en cuatro jornadas se trasladó a más del 79,5% de los detenidos que se encuentran alojados en la cárcel porteña. El miércoles otros 292 internos fueron reubicados, por lo que ya son 1.193 los reclusos que habitan los nuevos pabellones de la prisión ubicada a más de 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

“La mudanza sigue avanzando, de manera gradual y bajo el máximo control de nuestro Servicio Penitenciario Federal. Seguimos. Ley y orden”, expresó la funcionaria en su cuenta de la red social "X".

Mientras avanzan los traslados, se espera saber qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina. Fuentes eclesiásticas informaron a Ámbito que unos 200 reclusos permanecerán alojados en dicha prisión porteña durante su visita. Serán detenidos que cumplen condenas por diversos delitos, desde leves hasta graves, y que realizan tareas junto a la pastoral carcelaria.

DE DEVOTO A MARCOS PAZ | DÍA 2



En el segundo día del proceso de traslado de los presos de Devoto, hoy llevamos otros 283 internos a Marcos Paz.



Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto.



Seguimos. Ley y orden. pic.twitter.com/6xPk21vhs2 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 12, 2026 El viaje del Sumo Pontífice, previsto para realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre, tiene en la agenda la visita a la prisión donde les dará la bendición a los reclusos seleccionados por la pastoral y cuyos perfiles fueron aprobados por el Vaticano.

Pero su viaje a Latinoamérica está en duda luego de que durante la operación a la fuera sometido esta semana le extrajeran un carcinoma en un pulmón. Actualmente, se recupera favorablemente en el Hospital Gemelli de Roma y se espera una confirmación del Vaticano sobre la gira. Mientras tanto, Nación y CABA avanzan con el desalojo de la cárcel y el traslado hacia los pabellones levantados sobre un terreno de 80 hectáreas, cuyo complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos. Una vez que concluya el traslado, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo de descomprimir los edificios de seguridad.