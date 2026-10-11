El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó el operativo como “histórico”. La medida forma parte del acuerdo entre la Ciudad y la Nación para desalojar el complejo penitenciario de Villa Devoto. La nueva cárcel bonaerense tendrá capacidad para 2.240 detenidos.

Comenzó el traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz.

El traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz comenzó a concretarse este fin de semana, tras la entrega provisoria de las instalaciones a la Nación. El operativo apunta a desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y reubicar a la totalidad de las personas privadas de la libertad que permanecen alojadas allí.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , celebró el inicio del procedimiento y calificó el avance como “histórico” a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. “Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto”, escribió, y destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y funcionarios de ambas administraciones.

El comienzo de los traslados se produjo luego de la firma del acta de recepción provisoria del complejo de Marcos Paz, realizada el jueves 9 de octubre. El acuerdo habilitó la etapa de organización para la reubicación de los detenidos y el posterior cierre de la prisión porteña.

El procedimiento está a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, que deberá acondicionar las instalaciones, disponer los recursos necesarios y coordinar los movimientos de los internos. Para ello, se creó un Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el operativo, bajo la conducción del director nacional del Servicio Penitenciario Federal.

AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia. pic.twitter.com/e9w8TC44ls

La planificación contempla el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres y la custodia de los establecimientos involucrados, con medidas destinadas a prevenir incidentes durante los desplazamientos entre Villa Devoto y Marcos Paz.

El dispositivo quedó formalizado mediante la Resolución 1018/2026, en el marco de una estructura de coordinación creada en mayo de 2024. El esquema prevé la articulación entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad, además de la participación de otros organismos nacionales según sus competencias.

También se invitó a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa para colaborar con la custodia del recorrido y de ambos penales.

La nueva cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 detenidos

El Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz fue construido en un predio de 80 hectáreas y tendrá capacidad para alojar a 2.240 personas. La obra comenzó hace ocho años, permaneció paralizada durante cinco y fue reactivada en diciembre de 2024 por la gestión porteña, en el marco de un acuerdo entre ambas jurisdicciones firmado en 2018.

El establecimiento contará con cuatro módulos, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas y salas de videoconferencia destinadas a los internos y los profesionales que intervengan en sus casos. También dispondrá de un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

El predio incluirá sectores de alojamiento independientes, canchas de fútbol, áreas para huertas y espacios para la distribución de raciones alimentarias. Una vez que concluyan los preparativos para su puesta en funcionamiento, el complejo quedará bajo la administración del Ministerio de Seguridad Nacional.

La desocupación de Devoto forma parte del compromiso asumido entre la Ciudad y el Gobierno nacional para trasladar a los detenidos y avanzar con el cierre de la cárcel porteña, un reclamo sostenido por los vecinos de la zona.

Durante una recorrida por las obras, Macri había afirmado que el nuevo establecimiento permitiría concretar ese objetivo. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, sostuvo.