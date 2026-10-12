Comenzó el segundo traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: buscan cerrar la cárcel antes de fin de año

El operativo se realiza bajo un fuerte despliegue de seguridad y contempla el traslado de 1.500 internos. Los primeros 326 fueron reubicados el domingo y el procedimiento tendrá una pausa durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

El cronograma contempla una interrupción temporal entre el 8 y el 11 de noviembre

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires avanzan con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. Este lunes comenzó el segundo traslado de detenidos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, en medio de un importante operativo de seguridad coordinado por las fuerzas federales.

El procedimiento se inició el domingo, cuando 326 presos fueron trasladados a las nuevas instalaciones , luego de que el jueves pasado se firmara un convenio entre ambas administraciones para concretar el desalojo del histórico establecimiento penitenciario porteño.

En total, está previsto reubicar a 1.500 internos , con el objetivo de completar el cierre de la cárcel antes de fin de año, una medida reclamada durante décadas por los vecinos de Villa Devoto.

El despliegue de seguridad incluye vehículos blindados, motocicletas de la Policía Federal y la participación de Gendarmería Nacional para garantizar el traslado de los detenidos. Los convoyes circulan bajo un esquema de seguridad denominado "cápsula", mediante el cual las motocicletas policiales abren el paso a los camiones que transportan a los internos. Además, se habilitan carriles exclusivos de manera temporal en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas , con el objetivo de agilizar los desplazamientos y reducir los riesgos durante el recorrido.

Como parte del protocolo, cada detenido lleva una pulsera identificatoria con un código QR , que permite registrar sus movimientos desde la salida del penal de Devoto hasta su ingreso al establecimiento de Marcos Paz.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) supervisa el procedimiento y controla el ingreso de los internos a los vehículos de transporte. Las autoridades también tienen en cuenta el perfil criminológico de cada detenido para organizar los grupos y establecer las medidas de seguridad correspondientes.

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El traslado se interrumpirá durante la visita del papa León XIV

El cronograma contempla una interrupción temporal entre el 8 y el 11 de noviembre, cuando está prevista la visita del papa León XIV a la Argentina. Durante su estadía, el Sumo Pontífice tiene programado un encuentro con personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto, por lo que las autoridades suspenderán momentáneamente los traslados. Una vez finalizada la visita, el operativo continuará hasta completar el desalojo del establecimiento.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacaron el carácter histórico del procedimiento, que se desarrolla mediante un Comando Unificado integrado por fuerzas federales.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

El nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz cuenta con capacidad para alojar a 2.232 detenidos y fue construido como parte del proyecto destinado a ampliar la infraestructura del sistema penitenciario federal. La iniciativa busca reemplazar las instalaciones de Villa Devoto y reorganizar el alojamiento de personas privadas de su libertad.

Una vez que se complete el traslado de los internos del penal porteño, también está previsto derivar al nuevo establecimiento a detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.

El cierre de Devoto representa uno de los principales cambios en la infraestructura penitenciaria de la Ciudad de Buenos Aires, después de años de anuncios y proyectos que no habían logrado concretarse.

El objetivo oficial es finalizar la mudanza antes de diciembre de 2026, aunque el avance del cronograma dependerá de la continuidad de los operativos y de las condiciones de seguridad necesarias para completar el traslado de los 1.500 internos.