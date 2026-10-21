Buenos Aires Siempre Activa: cómo participar de las actividades gratuitas del IPS y Lotería Bonaerense

Juegos, música, sorteos y orientación previsional forman parte de una iniciativa que recorre distintas localidades y promueve el encuentro entre generaciones.

Las personas mayores de la provincia de Buenos Aires cuentan con una propuesta que combina entretenimiento, espacios de encuentro y acercamiento a los organismos públicos. Se trata de Buenos Aires Siempre Activa , una iniciativa impulsada por el Instituto de Previsión Social (IPS) y Lotería de la Provincia, con la participación de otras instituciones bonaerenses.

La propuesta tuvo una nueva edición en Tolosa, partido de La Plata, donde más de 250 vecinos se reunieron para compartir una tarde de bingo, música, baile y sorteos. El encuentro se realizó en el Club Villa Rivera y formó parte de una agenda que busca llegar a distintos puntos del territorio provincial.

El último encuentro se llevó a cabo en el Club Villa Rivera de Tolosa y reunió a más de 250 personas mayores en una jornada organizada por Lotería de la Provincia, con el acompañamiento del IPS, IOMA y el Instituto Cultural . La propuesta incluyó distintas actividades para compartir en grupo, con música, baile y sorteos. El bingo fue el eje de la tarde, aunque la convocatoria también buscó generar un espacio de conversación y recreación para los asistentes.

Estos encuentros se desarrollan en diferentes ciudades bonaerenses y forman parte de una política orientada a promover la participación social de las personas adultas mayores. La convocatoria de Tolosa se suma a otras experiencias realizadas en clubes y espacios comunitarios de la provincia.

Estos encuentros tienen una particularidad: el entretenimiento funciona como puerta de entrada al encuentro comunitario . Compartir una merienda, escuchar música o participar de un sorteo permite que vecinos de una misma localidad se conozcan, intercambien experiencias y pasen una tarde diferente.

Qué servicios y propuestas ofrece el programa en los municipios bonaerenses

Buenos Aires Siempre Activa nació en 2024 como una iniciativa articulada entre Lotería de la Provincia y el IPS, con la participación de IOMA, el Instituto Cultural y, en distintas ediciones, otras instituciones públicas.

Su propuesta principal son los encuentros recreativos gratuitos, que suelen incluir partidas de bingo, música en vivo, baile, sorteos y meriendas compartidas. Las actividades pueden variar según la localidad y las características de cada jornada.

En algunas ediciones también se sumaron servicios de orientación y atención. En encuentros anteriores, por ejemplo, hubo personal de IOMA para responder preguntas sobre la obra social, puestos sanitarios con controles básicos y asistencia primaria, además de mesas del IPS para consultas vinculadas con jubilaciones y pensiones.

La participación social y el acceso a la información son dos ejes que atraviesan el programa. Para las personas jubiladas, estos espacios pueden representar una oportunidad de encontrarse con otros vecinos y, cuando se habilitan puestos de atención, resolver dudas sobre prestaciones o servicios públicos en el mismo lugar.

La iniciativa provincial propone espacios de recreación y encuentro para personas mayores en distintas localidades bonaerenses. Magnific

Dónde y cómo enterarse de las próximas fechas de eventos recreativos

Quienes quieran conocer cuándo llegará el programa a su localidad pueden consultar las publicaciones del Instituto de Previsión Social bonaerense en su sitio oficial: www.ips.gba.gob.ar. En la sección de noticias se difunden las jornadas realizadas y los anuncios vinculados con las iniciativas destinadas a jubilados y pensionados.

Otra alternativa es seguir los canales oficiales de Lotería de la Provincia, que participa en la organización de los bingos, y consultar las comunicaciones de los municipios y centros de jubilados de cada zona. Estas instituciones pueden compartir información sobre la llegada de la propuesta y los detalles de cada convocatoria.

Para quienes no tienen acceso habitual a internet, una opción es consultar en el centro de jubilados de su barrio o en las dependencias municipales que brindan orientación a personas mayores. Allí pueden averiguar si existe una fecha prevista o si se difundió información oficial sobre una nueva jornada.