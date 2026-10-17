Confirman las fechas de pago del IPS en octubre 2026: mirá cuándo cobrás tu jubilación o pensión

Los beneficiarios bonaerenses deberán consultar la terminación del documento y el plazo habilitado para retirar el dinero por caja bancaria.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de octubre para jubilados y pensionados . Los depósitos se organizarán en dos jornadas, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), una información clave para quienes necesitan planificar sus gastos y saber cuándo tendrán disponible el dinero.

Según el calendario oficial, el primer turno será el jueves 29 de octubre , mientras que el segundo grupo cobrará el viernes 30. Las fechas alcanzan tanto a quienes reciben jubilaciones y pensiones como a los titulares de pensiones sociales no contributivas, aunque estos últimos tienen un esquema particular.

El cronograma del IPS comenzará el jueves 29 de octubre. Durante esa jornada cobrarán las personas jubiladas y pensionadas cuyos documentos terminen en 0, 1, 2 o 3 . También percibirán sus haberes los titulares de pensiones sociales no contributivas, sin importar cuál sea el último número de su DNI.

El viernes 30 de octubre será el turno de los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera, el organismo distribuirá los pagos en dos días consecutivos para organizar la acreditación de los beneficios. El calendario queda conformado de la siguiente manera :

El IPS estableció el martes 24 de noviembre de 2026 como fecha límite para cobrar los haberes de octubre por ventanilla. El plazo es posterior a las dos jornadas previstas para la acreditación, por lo que quienes no puedan concurrir inmediatamente dispondrán de tiempo adicional para realizar el retiro presencial.

El vencimiento del 24 de noviembre corresponde al cobro por ventanilla y no debe confundirse con las fechas iniciales del cronograma. La primera organiza cuándo se percibe el haber; la segunda indica hasta cuándo puede retirarse bajo esa modalidad.

Jubilados y pensionados de la provincia deberán tener en cuenta las indicaciones del organismo para organizar el cobro de sus haberes.

Quienes cobran mediante una cuenta bancaria deben distinguir esa situación de la extracción presencial por caja. Si el haber ya fue acreditado en una cuenta, la disponibilidad del dinero se rige por las condiciones bancarias correspondientes.

Ante dudas sobre la permanencia de los fondos o el funcionamiento de la cuenta, lo más prudente es consultar con la entidad financiera. Para quienes necesitan retirar el efectivo personalmente, en cambio, conviene no esperar hasta el último día.

Los horarios de atención, los feriados y las particularidades de cada sucursal pueden condicionar la posibilidad de completar el trámite.

Guardar el comprobante de la operación y revisar los movimientos bancarios también ayuda a detectar posibles inconvenientes. Si el depósito no aparece cuando corresponde, el beneficiario debería consultar primero con el banco y, si el problema persiste, comunicarse con el IPS.

Qué hacer si no podés ir a cobrar en la fecha asignada

No poder concurrir al banco el día indicado no significa, por sí solo, que el beneficiario pierda el derecho a cobrar su prestación. Lo primero es distinguir si el haber se acredita en una cuenta bancaria o si el cobro depende de una operación presencial por ventanilla.

En el caso de los pagos depositados en una cuenta, se puede consultar el saldo mediante los canales habilitados por el banco y organizar el retiro para otro momento, de acuerdo con las condiciones de la entidad. No es necesario asumir que el dinero debe retirarse obligatoriamente el mismo día en que comienza el cronograma.

Si el cobro se realiza por ventanilla, hay que tener en cuenta el plazo fijado por el organismo. Para octubre de 2026, la fecha límite informada por el IPS es el 24 de noviembre. Si existen dificultades para acudir antes de ese día, conviene consultar con anticipación cuáles son las alternativas disponibles.

Cuando vence el plazo sin que se haya retirado el haber, es recomendable comunicarse directamente con el Instituto de Previsión Social para conocer los pasos necesarios para reclamar o gestionar el pago pendiente. El procedimiento puede depender de la situación particular del beneficiario, por lo que no conviene dar por hecho que se resolverá automáticamente.

También es importante desconfiar de mensajes que soliciten claves bancarias, contraseñas o transferencias para liberar una jubilación. Los trámites previsionales deben verificarse por canales oficiales, sin compartir datos personales con desconocidos.