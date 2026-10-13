Cataratas del Iguazú confirmó que abrirá con restricciones por la crecida del río

El Parque Nacional mantendrá limitaciones en los circuitos Inferior y Superior ante los elevados niveles de caudal previstos para este miércoles.

El Parque Nacional Iguazú abrirá este miércoles 14 de octubre con restricciones de circulación en los circuitos Inferior y Superior , debido a la crecida registrada durante las últimas horas. Las proyecciones anticipan un caudal por encima de los parámetros de seguridad establecidos para transitar por pasarelas y balcones.

Mientras se mantengan estas condiciones, permanecerá inhabilitado el acceso a los senderos y pasarelas que conducen a los saltos . La medida busca preservar la seguridad de visitantes y trabajadores ante el aumento del nivel del río.

Durante este martes se desplegó un monitoreo integral del río Iguazú. La crecida afectó la operatoria náutica del Puerto de Iguazú y obligó además al cierre preventivo de la Ruta 101 y de los senderos Verde y Macuco dentro del parque nacional.

Pese a las restricciones, el Área Cataratas mantendrá en funcionamiento el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté y los locales gastronómicos y comerciales . También estará habilitada la excursión náutica Gran Aventura , junto con la oferta gastronómica de los restaurantes El Fortín y La Selva y del Hotel Gran Meliá.

Los especialistas que monitorean el fenómeno ENOS anticiparon nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región. Esa dinámica podría repetirse durante el período de lluvias estacionales hasta que logren estabilizarse las cuencas de la macrozona trinacional de Iguazú.

Ante este escenario, se recomendó a prestadores turísticos y visitantes seguir los canales oficiales para conocer eventuales cambios en la operatoria y planificar la visita de manera segura.

Por qué cerraron el Parque Nacional Iguazú

La suspensión preventiva se dispuso luego de que el caudal del río Iguazú superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, un volumen cercano a nueve veces el promedio habitual.

La crecida se aceleró durante el fin de semana. El sábado por la mañana, el caudal no alcanzaba los 4.000 metros cúbicos por segundo, pero durante el domingo subió a 8.500 y luego llegó a 11.500. Este lunes, los registros superaron los 12.000 metros cúbicos por segundo.

El fenómeno se produjo en medio de las intensas lluvias registradas en la región de la Triple Frontera y en las cuencas superiores del río Iguazú. Ante la fuerza del agua y los riesgos para los visitantes y trabajadores, las autoridades activaron un protocolo de seguridad que incluyó el cierre preventivo del parque.