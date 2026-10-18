Chile: tres muertos y cuatro heridos por una avalancha en la cordillera de los Andes + Agregar ámbito en









El deslizamiento sorprendió a siete montañistas en un sector no habilitado de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo.

Cuatro muertos por una avalancha en una zona restringida de la cordillera chilena.

Una avalancha en las inmediaciones del centro de esquí Portillo, en Chile, dejó al menos tres muertos y cuatro heridos. El desprendimiento de nieve ocurrió en un sector restringido de la Laguna del Inca, cuando un grupo de montañistas subía hacia la cumbre del cerro Los Tres Hermanos. El episodio activó un operativo de búsqueda y rescate en la zona cordillerana, ubicada cerca de la frontera con Mendoza.

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El accidente se produjo alrededor de las 14.45 del sábado, en la comuna de Los Andes, dentro de la región de Valparaíso y a unos 80 kilómetros de Santiago. Según informaron medios locales, la nieve arrastró a los excursionistas hasta la laguna. Los equipos de emergencia trabajaron para localizar a las víctimas y asistir a los sobrevivientes.

Los equipos recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer, mientras continuaba la búsqueda de la tercera víctima fatal. De las cuatro personas heridas, dos fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Los Andes. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios chilenos, entre los afectados había una mujer argentina y personas de nacionalidad chilena.

Carabineros señalaron que el grupo avanzaba por una ruta de ascenso al cerro cuando fue alcanzado por el desplazamiento de nieve. Tras el episodio, efectivos policiales, bomberos y personal sanitario participaron del operativo, con apoyo de equipos especializados y ambulancias.

Video registrado de la avalanchaen las inmediaciones del centro de esquí Portillo, Chile. Desde Ski Portillo indicaron que el lugar donde ocurrió la avalancha estaba fuera de las áreas habilitadas para la práctica de actividades de montaña. En un comunicado, el centro recordó que cuenta con carteles en distintos sectores que advierten sobre los riesgos y prohíben el ingreso a zonas restringidas.

“Las actividades de montañismo deben realizarse de manera responsable y respetando las instrucciones y restricciones de seguridad”, señalaron desde la administración del complejo. También advirtieron que ingresar a sectores no autorizados puede poner en peligro tanto a los excursionistas como a los rescatistas que intervienen ante una emergencia. Investigan la excursión tras la avalancha en Chile El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, sostuvo que los excursionistas no estaban registrados en el centro de esquí y que no contaban con los permisos necesarios para realizar el recorrido. Según relató, el responsable de seguridad del hotel había advertido al encargado de la excursión que no avanzaran por ese sector, debido al riesgo de desprendimientos asociado a la nieve acumulada durante la última semana. Las tareas de búsqueda y asistencia continuaron con la participación de Carabineros, Bomberos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y organismos de emergencia de la región. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente

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