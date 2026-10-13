Chile declaró alerta roja en Santiago por un temporal con inundaciones y evacuaciones

Más de 34.000 usuarios quedaron sin electricidad en la Región Metropolitana. Las autoridades advirtieron sobre posibles aluviones y derrumbes, mientras el pronóstico anticipa tormentas hasta el miércoles.

Las lluvias, el granizo y las tormentas eléctricas provocaron inundaciones y cortes de luz en Santiago y sus alrededores.

El desborde del río Mapocho obligó a activar una evacuación en Talagante este martes, en medio de un temporal que golpeó a Santiago de Chile y sus alrededores con lluvias intensas, actividad eléctrica y granizo. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para toda la Región Metropolitana.

La emergencia también provocó cortes de electricidad y anegamientos en distintos sectores de la capital. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 34.681 clientes permanecían sin suministro al momento del reporte.

El episodio ocurre menos de una semana después del aluvión que afectó a Las Condes, donde las precipitaciones arrastraron vehículos, inundaron viviendas y dejaron al menos seis heridos.

Senapred informó que a las 18.47 se activó el Sistema de Alerta de Emergencia para apoyar la evacuación del campamento Ribera de Río, en Talagante, ante el aumento del caudal y el desborde del Mapocho.

En paralelo, los cortes eléctricos afectaron especialmente a San Bernardo, con 6.803 clientes sin servicio, y Ñuñoa, con 6.124. En esta última comuna también se difundieron imágenes de calles inundadas.

Las precipitaciones tuvieron distinta intensidad según el sector. Videos y fotografías compartidos en redes sociales mostraron granizadas en Providencia y descargas eléctricas en otros puntos de Santiago.

La alerta roja fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y se mantendrá mientras las condiciones lo requieran. La medida habilita la movilización de los recursos disponibles para atender la emergencia, debido a su extensión y severidad.

Advierten por aluviones, derrumbes y nuevas tormentas

Además de las inundaciones, las autoridades pusieron el foco en la posibilidad de movimientos de tierra. El Servicio Nacional de Geología y Minería calificó el riesgo de aluviones y derrumbes como moderado a alto en la precordillera. Para el valle longitudinal, el organismo indicó un riesgo moderado; para la cordillera, bajo a moderado, y para la cordillera de la costa, bajo.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene dos advertencias para la Región Metropolitana. Una contempla tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en períodos breves durante la tarde y la noche de este martes, en sectores de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera.

La otra prevé posibles tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas locales hasta la noche del miércoles 14 de octubre. Su alcance incluye también sectores de la cordillera. Las advertencias abarcan, además, zonas de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Un nuevo temporal después del aluvión en Las Condes

La emergencia vuelve a afectar a la capital chilena pocos días después de las lluvias del jueves pasado, que causaron deslizamientos de tierra principalmente en Las Condes.

En aquella ocasión, el agua y el barro arrastraron autos e ingresaron en viviendas. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un año, y los bomberos informaron que rescataron o evacuaron a más de 1.000 habitantes. El presidente José Antonio Kast declaró entonces el estado de emergencia para Las Condes. El desborde del Mapocho también había obligado a emitir órdenes de evacuación.