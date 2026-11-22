El fenómeno El Niño podría agravar las condiciones climáticas en los próximos meses, con temperaturas superiores a los 40 grados, vientos intensos y mayor peligro de propagación del fuego en todo el territorio chileno.

El mapa de Conaf muestra un nivel alto de peligro de incendios en todo Chile, mientras se esperan temperaturas superiores a los 40 grados y fuertes vientos.

Chile se prepara para enfrentar un verano complicado por los incendios forestales . Las autoridades advierten que todo el país tiene un nivel alto de riesgo y que las temperaturas podrían superar los 40 grados.

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A esto se suman los fuertes vientos, la vegetación que se secará con el calor y la posible influencia del fenómeno El Niño , que podría empeorar las condiciones.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó sus últimas previsiones para la próxima temporada y advirtió sobre la situación en todo el territorio. Su directora ejecutiva, Aída Baldini, se mostró sorprendida por los resultados: "Nunca había visto un mapa de riesgo (de incendios) en el que todo el país aparece con riesgo alto" .

Uno de los motivos de preocupación es la cantidad de vegetación que creció durante los últimos meses. Las lluvias del invierno y la primavera favorecieron el desarrollo de pastizales y plantas en distintas regiones. Sin embargo, con la llegada del calor , gran parte de esa vegetación se secará y podrá convertirse en combustible para el fuego .

Además, la Dirección Meteorológica de Chile pronostica temperaturas que podrían superar los 40 grados en algunas zonas. Los vientos cálidos también pueden favorecer que las llamas se extiendan rápidamente.

"Viento con temperatura y combustible es el escenario ideal. Sabemos que bastan tres días de calor para que tengamos incendios", advirtió Baldini.

El Gobierno chileno prepara un operativo con 8.000 brigadistas, 177 aeronaves y una inversión de 166 millones de dólares para enfrentar la próxima temporada de incendios.

Los recursos que prepara Chile para combatir los incendios

Ante este panorama, el Gobierno chileno anunció un operativo para prevenir y controlar posibles focos de incendio. El plan incluye una inversión de u$s166 millones, unos 8.000 brigadistas y 177 aeronaves para actuar en las zonas afectadas.

También está prevista la construcción de 7.000 kilómetros de cortafuegos antes de enero. Estas barreras sirven para frenar el avance de las llamas y evitar que lleguen a otras áreas. Sin embargo, las lluvias dificultaron los trabajos y hasta ahora solo se terminaron 2.200 kilómetros.

Otra de las medidas será aplicar un sistema llamado "golpe único". Consiste en enviar dos aviones cisterna junto con equipos terrestres para atacar los incendios apenas comienzan.

Según explicó la directora de Conaf, nueve de cada diez incendios pueden controlarse antes de que afecten una superficie mayor a cinco hectáreas.

Una nueva ley para evitar la propagación del fuego

Chile también aprobó una ley para mejorar la prevención de incendios forestales. La normativa establece que se deberán construir cortafuegos en determinadas zonas, contempla multas para quienes no cumplan con las medidas de seguridad y limita los cambios en el uso de terrenos que fueron afectados por incendios.

Baldini, sin embargo, considera que todavía hacen falta más herramientas. Una de sus propuestas es implementar el llamado "Botón rojo", un sistema que identifica las zonas con mayor peligro de incendios.

La herramienta permite detectar lugares donde la posibilidad de que se inicie un fuego supera el 70% y hay vientos de al menos 20 kilómetros por hora. Cuando se activa la alerta, se recomienda suspender algunas actividades agrícolas y forestales para reducir los riesgos.

Las lluvias favorecieron el crecimiento de vegetación que podría secarse con el calor. El fenómeno El Niño y las altas temperaturas aumentan la preocupación de las autoridades ante el riesgo de nuevos focos de fuego.

La preocupación por las viviendas cercanas a zonas forestales

Otro de los problemas que preocupa a las autoridades es la cercanía entre las casas y los espacios con vegetación. Estas áreas son especialmente peligrosas porque un incendio puede avanzar rápidamente desde los terrenos forestales hasta las zonas habitadas.

Para mejorar la prevención, representantes de distintos municipios participaron en capacitaciones junto a la organización española En el Medio, especializada en la prevención y el combate de incendios.

Nuria Ramos, integrante de esa entidad, explicó que la cercanía entre las viviendas y los bosques representa uno de los principales desafíos para los equipos de emergencia.

Por su parte, Ángel Iglesias, director de formación de la organización, destacó la preparación de los brigadistas chilenos, aunque advirtió que la situación puede complicarse cuando se producen varios incendios al mismo tiempo.

Los antecedentes que mantienen en alerta al país

El temor de las autoridades también está relacionado con lo ocurrido en temporadas anteriores. Durante el último período de incendios, la región del Biobío sufrió daños en más de 26.000 hectáreas y cerca de 20 personas murieron.

El antecedente más grave fue el de los incendios de 2024, que dejaron más de 135 víctimas fatales. Estos episodios reforzaron la preocupación por la necesidad de mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante una nueva temporada de alto riesgo.