Colectivos: una a una, cuáles son las 104 líneas que reducirán su frecuencia desde hoy a la noche

La medida comenzará este lunes y alcanzará a servicios de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Las empresas reclaman una actualización de tarifas y subsidios.

Las compañías sostienen que los ingresos reconocidos por el Estado no alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento. La reducción de frecuencias se suma al reclamo por una deuda estimada en $40.000 millones.

Más de 100 líneas de colectivos del AMBA comenzarán a reducir de manera progresiva sus frecuencias nocturnas desde este lunes 19 de octubre. La medida fue anunciada por las cámaras empresarias del sector , que advirtieron sobre las dificultades para sostener el servicio ante la falta de actualización de los costos y las demoras en los pagos.

La reducción alcanzará a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos de la provincia. El recorte comenzará por los servicios nocturnos y se aplicará de manera escalonada.

La advertencia comprende una reducción progresiva de los servicios; no implica que todas las líneas dejen de circular por completo. La aplicación concreta de los recortes dependerá de cómo evolucione el conflicto entre las empresas y el Gobierno nacional.

Por qué las líneas de colectivos reducirán sus frecuencias

Las cámaras empresarias sostienen que el esquema actual de ingresos no alcanza para cubrir los costos operativos. Entre los principales reclamos figura el congelamiento del boleto mínimo de las líneas nacionales, que permanece en $742,81 desde mayo.

Según las empresas, el costo real de cada viaje sin subsidios asciende a $2.494,13. Además, denunciaron un desfasaje económico de $40.000 millones entre junio y octubre por diferencias entre los ingresos proyectados y los efectivamente reconocidos.

Las entidades del sector reclamaron una respuesta de la Secretaría de Transporte para actualizar los costos y garantizar la continuidad del servicio. Mientras continúan las negociaciones, los pasajeros podrían encontrar mayores tiempos de espera durante la noche en los recorridos alcanzados por la medida.