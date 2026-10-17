Colectivos del AMBA advirtieron posibles recortes en los servicios: qué le reclaman las empresas al Gobierno

Así lo indicaron las cámaras de CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA. Según detallaron, evalúan recortar sus frecuencias nocturnas de forma escalonada a partir de la próxima semana.

Desde mayo, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional está congelado en $742,81.

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alertaron por posibles recortes de servicios de las líneas nacionales, tras advertir que los subsidios y el valor del boleto no cubren los costos. Al respecto, expresaron que “ la gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad" de la prestación a la vez de alertar que aún no está clara la forma de actualización.

Así lo confirmaron las cuatro cámaras empresarias del AMBA (CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA) en un comunicado en el que expusieron la crítica situación económica que atraviesa el sector . Según supo TN, algunas líneas empezarán a recortar sus frecuencias nocturnas de forma escalonada a partir de este lunes 19 de octubre .

Los empresarios aseguraron, pese a las reuniones con las autoridades de la Secretaría de Transporte , que aún no se definieron los mecanismos concretos de actualización de los costos . Así, indicaron que pese a los esfuerzos por sostener el servicio, ya no pueden absorber el desequilibrio entre los costos reales y los ingresos reconocidos.

“Si no se obtienen respuestas urgentes, las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema”, alertaron.

Desde mayo, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional está congelado en $742,81. Este valor implica una diferencia de $1.751,32 o 70,2% con respecto a la tarifa real sin subsidios que informan las empresas, de $2.494,13.

Uno de los principales puntos de conflicto es una diferencia de $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre. Las cámaras sostienen que los cálculos utilizados sobreestimaron la recaudación esperada y que ese desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado.

Las empresas reclaman, además, una revisión de los costos reconocidos para sostener la actividad, entre ellos los vinculados con la adquisición de unidades y el funcionamiento cotidiano de las compañías.

“Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público (....) por ello advertimos con anticipación sobre la gravedad del escenario y la necesidad de soluciones inmediatas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo”, concluyeron.

Las empresas reclaman, además, una revisión de los costos reconocidos para sostener la actividad, entre ellos los vinculados con la adquisición de unidades y el funcionamiento cotidiano de las compañías. Mariano Fuchila

Así, el reclamo del sector del transporte aplica a las líneas nacionales, por lo que hay en total 104 servicios bajo el peligro de ser afectados. En detalle, las líneas son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El Gobierno adquirió 43 trenes nuevos para 5 líneas del AMBA y llegarán a finales de 2027

Trenes Argentinos realizó el primer desembolso por la adquisición de 43 trenes nuevos, denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU), en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria. En las últimas horas se efectuó el pago estipulado en el contrato de compra de los coches, que serán utilizados en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El convenio involucra la compra de 150 unidades de pasajeros que componen esas formaciones. Además, incluye la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y la puesta en marcha del material rodante.

El objetivo central es modernizar la flota de servicios del AMBA para mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros. Estas unidades serán incorporadas en los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.