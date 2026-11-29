El Gobierno porteño aplicará una suba del 4,2% en las tarifas del transporte público, mientras que los peajes se actualizarán en función de la inflación. También habrá incrementos en los colectivos bonaerenses, aunque las líneas de jurisdicción nacional mantendrán sus valores.

El boleto de subte subirá más de 4% en CABA.

En medio de una nueva ronda de incrementos en los servicios, viajar en transporte público y circular por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires será más caro a partir del martes 1° de diciembre. El Gobierno porteño aplicará una actualización del 4,2% en las tarifas de colectivos y subtes, mientras que los peajes aumentarán en línea con la inflación.

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Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de los colectivos porteños pasará de $956,69 a $996,60, mientras que el pasaje de subte se incrementará de $1.887 a $1.966, por lo que quedará al borde de los $2.000.

La medida responde al esquema de actualizaciones mensuales dispuesto por la administración porteña, que contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un adicional del 2% para el transporte público. En el caso de las autopistas, el ajuste estará determinado exclusivamente por la evolución de los precios.

Según datos oficiales, la Ciudad destina alrededor de u$s390 millones anuales al funcionamiento del transporte público, de los cuales u$s170 millones corresponden al servicio de colectivos y u$s220 millones a la red de subterráneos.

El incremento alcanzará a las 27 líneas de colectivos que operan bajo jurisdicción porteña. Para los pasajeros que utilicen la tarjeta SUBE, las tarifas continuarán diferenciándose según la extensión del recorrido:

De 0 a 3 kilómetros: $996,60.

De 3 a 6 kilómetros: $1.107,39.

De 6 a 12 kilómetros: $1.192,68.

De 12 a 27 kilómetros: $1.278,05.

En tanto, quienes abonen con tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC continuarán pagando una tarifa única, calculada a partir del promedio entre el boleto mínimo y el máximo.

Desde el Gobierno porteño argumentan que las actualizaciones buscan reducir el atraso tarifario y garantizar el funcionamiento del servicio. Actualmente, la Ciudad afronta alrededor del 70% de los subsidios destinados al sistema de colectivos.

Desde la administración porteña argumentan que las actualizaciones buscan reducir el atraso tarifario Mariano Fuchila

El boleto de subte quedará al borde de los $2.000

Desde diciembre, el pasaje de subte tendrá un valor inicial de $1.966 para quienes cuenten con una SUBE registrada. No obstante, se mantendrá el esquema de descuentos progresivos para los usuarios frecuentes, en función de la cantidad de viajes realizados durante el mes.

De esta manera, las tarifas serán las siguientes:

De 1 a 20 viajes: $1.966 con SUBE registrada y $2.541,10 sin registrar.

De 21 a 30 viajes: $1.572,80 con SUBE registrada y $2.500,75 sin registrar.

De 31 a 40 viajes: $1.376,20 con SUBE registrada y $2.188,16 sin registrar.

A partir del viaje 41: $1.179,60 con SUBE registrada y $1.875,56 sin registrar.

Por su parte, el boleto del Premetro ascenderá a $688,10 para los pasajeros con tarjeta registrada y a $1.094,08 para quienes no hayan realizado ese trámite.

Asimismo, permanecerán vigentes los descuentos de la Red SUBE y los beneficios correspondientes a la Tarifa Social, el Boleto Estudiantil y los pases especiales.

El Gobierno porteño sostiene que los incrementos permitirán afrontar los mayores costos operativos y financiar inversiones destinadas a modernizar el servicio. Entre los proyectos previstos se destacan la adquisición de 174 coches para la Línea B y otros 40 para las líneas A y C, además de obras de infraestructura y renovación de estaciones.

Peajes: cuánto costará circular por las autopistas porteñas

Las autopistas de la Ciudad también tendrán un nuevo cuadro tarifario desde el primer día de diciembre, aunque, a diferencia del transporte público, el incremento no incluirá el adicional del 2%.

Para los automóviles particulares de dos ejes, los valores serán los siguientes:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $7.066,19 en hora pico y $4.986,15 fuera de ese horario.

Autopista Illia: $2.937,68 en hora pico y $2.077,35 fuera de ese horario.

En el caso de las motos, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno durante las horas de mayor demanda costará $3.324,18, mientras que los vehículos livianos de tres ejes con remolque deberán abonar $11.633,96.

La actualización busca garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de la red vial, que incluye trabajos de repavimentación, iluminación, señalización y conservación de puentes.

También aumentan los colectivos bonaerenses, pero Nación mantiene las tarifas congeladas

Los incrementos de diciembre profundizarán las diferencias tarifarias entre las distintas jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la provincia de Buenos Aires, los colectivos tendrán una suba del 5,7%, que llevará el boleto mínimo a $1.348,71. El tramo de entre tres y seis kilómetros costará $1.517,29; el de seis a doce kilómetros, $1.685,88; y el de doce a veintisiete kilómetros, $2.023,06.

En contraste, las líneas de jurisdicción nacional mantendrán sus tarifas sin modificaciones, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las cámaras empresariales en materia de subsidios.

Así, el boleto mínimo continuará en $742,80, mientras que el tramo de mayor distancia permanecerá en $1.337,06.

La decisión de postergar nuevos incrementos en las líneas nacionales apunta a evitar presiones adicionales sobre los índices de inflación en el último mes del año.