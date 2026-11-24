Los efectivos se hicieron presentes en el lugar para remover la estructura junto con personal del Ministerio de Espacio Público. El dueño cuestionó que no fue notificado y resistió el desarme junto a los clientes.

El momento del enfrentamiento entre la Policía y los vecinos.

La Policía de la Ciudad y vecinos del barrio de Caballito protagonizaron este martes un tenso enfrentamiento luego de que los efectivos se presentaran para remover un deck de un local comercial con motivo de los cambios en el tránsito que genera la puesta en marcha del nuevo TramBus . Los agentes discutieron con el dueño y con los clientes, a quienes les quitaron lo que estaban consumiendo.

El conflicto comenzó a primera hora de la mañana cuando representantes del Gobierno porteño acudieron a la confitería ubicada en la calle Ambrosetti al 300 con el fin de proceder a retirar la estructura ubicada en la vía pública. “Hoy a las 8 de la mañana me encuentro con que me quieren desarmar el deck que tengo para la gente sin ningún tipo de notificación" , relató en redes Jorge Prado, dueño del lugar.

"Dicen que tenían una orden de desarmármelo sí o sí, y de sacarme el lugar. Quiero saber qué es lo que va a hacer el ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi, que no se presentó, y qué es lo que va a pasar con mi local. Yo de acá no me voy a mover hasta que alguien venga y lo haga”, señaló al mediodía. Ante la negativa del responsable, los miembros del Ministerio de Espacio Público convocaron a los efectivos policiales y pasadas las 16 comenzaron las peleas.

Prado cuestionó que la notificación que revoca el permiso de comodato del deck fue presentada recién este martes, cuando la normativa le otorga un plazo de 10 días hábiles para efectuar el retiro voluntario de la estructura. A pesar de ello, cuestionaron que el Gobierno porteño buscó avanzar con el desarme por la fuerza.

En ese contexto, los efectivos protagonizaron una escamaruza con los clientes que se encontraban sentados consumiendo. En una de las grabaciones que circularon por las redes sociales se observa a uno de los policías intentando quitarle la bebida a una mujer. "Pagué por el café" , se quejó. “Estamos desde la mañana acá y están todos avisados que esto hay que levantar. Estamos hablándole bien. Van a ir detenidas todas las personas que se opongan a la medida”, amenazó el agente, con su rostro tapado.

Los vecinos defendieron al dueño del local ante la avanzada de la Policía de la Ciudad.

Pero la advertencia no hizo cesar el malestar y todo terminó en una pelea que incluyó violencia física. De acuerdo a un video, los vecinos se trenzaron con los agentes al punto tal que, en plena calle, volaron sillas. La trifulca terminó con un empleado del local detenido por lesiones.

“¡Déjenlo, son ocho contra una persona, lo van a matar!“, exclamaron los vecinos a los policías, mientras intentaban reducir al detenido. El dueño del local, a un costado, pidió a los efectivos que paren con la violencia: "¡Me están rompiendo el negocio!“.

El conflicto escaló hasta abarcar violencia física entre los vecinos y los agentes de la policía.

El operativo ocurrió a menos de 24 horas de que el Gobierno de la Ciudad pretenda implementar el cambio de sentido de circulación de la calle y el desvío de las líneas de colectivo 55 y 145 por el nuevo servicio de colectivos. Para liberar la traza, el Ejecutivo porteño busca quitar de la vía pública de manera exprés el mobiliario urbano y prohibir el estacionamiento en la zona.

Los vecinos del barrio llevan adelante una serie de reclamos contra la puesta en marcha del nuevo servicio de colectivos. Advierten por serias irregularidades y riesgos para el barrio y piden su suspensión preventiva. En paralelo, convocaron a una movilización para este miércoles a las 19 hs en Ambrosetti y Felipe Vallese para respaldar al comerciante.

Cómo es el recorrido del nuevo TramBus

El transporte atravesará ocho barrios porteños, entre ellos Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Además, se integrará con las líneas A, B, D, E y H de subte y tendrá conexiones con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

La T1 será un corredor transversal que atravesará la Ciudad de sur a norte. La cabecera sur estará en el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, mientras que el extremo norte estará ubicado en el Aeroparque Jorge Newbery.

La traza tendrá alrededor de 20 kilómetros y pasará por ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

Desde Sáenz, el corredor avanzará hacia el norte por distintos ejes de la Ciudad hasta llegar a la zona de Aeroparque, mientras que el regreso utilizará los corredores previstos para el sentido contrario.

Al norte, circula por Av. Sáenz, Av. La Plata, Av. Rivadavia, Av. Angel Gallardo, Av. Juan B. Justo, y finalmente por la Costanera hasta Aeroparque.

Al sur, recorre Av. Costanera Rafael Obligado, Av. Dorrego, Av. Juan B. Justo, Av. Honorio Pueyrredón, Av. J.M. Moreno, y regresa a Av. Sáenz.

Las calles y avenidas que cambiarán de circulación por el TramBus

Desde el Gobierno de la Ciudad, informaron que la avenida Acoyte pasará a ser de mano única en sentido sur-norte, mientras que la avenida Honorio Pueyrredón tendrá circulación norte-sur. Además, sobre Acoyte se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha para la circulación del TramBus.

Además de las modificaciones en Acoyte y Honorio Pueyrredón, también habrá cambios en otras calles del barrio:

Felipe Vallese , entre Acoyte y Ambrosetti , pasará a tener doble sentido de circulación .

, entre y , pasará a tener . Ambrosetti , entre Jauretche y Rivadavia , será de mano única hacia el sur .

, entre y , será de . Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, pasará a ser de mano única hacia el norte.

El servicio utilizará carriles exclusivos y preferenciales en distintos tramos y los semáforos inteligentes estarán preparados para detectar la llegada de las unidades y otorgarles prioridad en las intersecciones principales. La Ciudad prevé que se integre con corredores de Metrobus y otros servicios de colectivos.