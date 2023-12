¿Cómo saber si te bloquearon en Instagram?

Esta red social permite estar en contacto con amigos y familia , y compartir fotos y videos en cualquier momento. Tenés la posibilidad de elegir con quién querés compartir tu contenido al seleccionar la cuenta pública o privada , y también al poder bloquear usuarios con los que no quieras tener contacto por determinado motivo. El usuario desconoce cuando es bloqueado, ya que no recibe notificación.

El problema aparece cuando uno no puede acceder al perfil de un amigo, familiar o compañero de trabajo y desconoce los motivos. Esto puede significar que fuiste bloqueado y estos tips te ayudarán a confirmar la sospecha. De ser así, el siguiente paso será conocer el por qué.

Lo primero que debés hacer si sospechas que alguien te bloqueó, será dirigirte a la sección de búsqueda de Instagram y dirigirte al perfil del usuario que crees que te bloqueó. Si el nombre no aparece , puede indicar un bloqueo, aunque también podría ser que la cuenta fue eliminada o que cambió su nombre de usuario.

2. Mensajes directos

Esta forma es de las más segura para confirmar que alguien te bloqueó de Instagram: Si al buscar la cuenta en mensajes directos aparece como “Usuario de Instagram” y no se muestran seguidores o publicaciones, podrás confirmar que estás bloqueado.

3. Buscar el enlace directo al perfil

Una opción podría ser conseguir la URL del perfil. A continuación, ingresar en instagram.com/[Nombre de la cuenta]. El navegador debería mostrarte el perfil del usuario. Pero si esto no ocurre y aparece el mensaje “lo sentimos, esta página no está disponible", o "la página fue eliminada”, quiere decir que te bloquearon. Aunque también puede ser que exista un error con ese enlace.

instagram enlaces Buscar el URL del perfil en un navegador externo a Instagram. Instagram

4. Buscar antiguos likes y comentarios

Sobre todo cuando se trata de relaciones cercanas, es posible recordar cuándo se interactuó con una persona, como la vez en que te regaló un Me Gusta o dejó un comentario en algún posteo. Si ya no hay registro de esas interacciones pasadas en las publicaciones, eso también puede sugerir un bloqueo o la eliminación del perfil.

5. Buscar el perfil sin haber iniciado sesión

Como última opción, para confirmar tus dudas, podés ingresar en la ventana de incógnito de Google y pegar la URL del perfil que estás buscando. Como no iniciaste sesión, el navegador te debería mostrar el perfil, ya sea abierto o privado, con las opciones de seguir y permitiéndote ver los datos de la cuenta. Si vuelve a aparecer el mensaje de que la página no está disponible, probablemente signifique que el perfil ya no existe.